Alyona Alyona заболела коронавирусом: практически ничего не чувствую
Украинская рэперша Alyona Alyona подцепила коронавирус. Она рассказала о том, как себя чувствует и как у нее протекает инфекция. Исполнительница отметила, что она совсем не расстроена.
Об этом она поведала в интервью на ТСН.
На видео звезда сообщила, что всю жизнь мучается с гайморитом, поэтому сейчас коронавирус не очень-то и ощущает. У нее немного заложен нос, температуры нет, настроение хорошее.
"Я решила пойти провериться для себя. И тут. Да. Привет, корона, добрый день", - рассказала артистка.
Также певица сказала, что у нее пропало обоняние только на 10-ый день болезни. Врачи даже диагностировали у нее 15% воспаления легких.
Ведущий спросил у Алены, думала ли она написать песню про коронавирус, на что она ответила, что у нее просто нет времени.
Alyona Alyona заболела коронавирусом
Как мы писали ранее, Alyona Alyona назвала лучших друзей в украинском шоу-бизнесе.