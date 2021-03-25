Alyona Alyona заболела коронавирусом: практически ничего не чувствую

Украинская рэперша Alyona Alyona подцепила коронавирус. Она рассказала о том, как себя чувствует и как у нее протекает инфекция. Исполнительница отметила, что она совсем не расстроена.

Об этом она поведала в интервью на ТСН.

На видео звезда сообщила, что всю жизнь мучается с гайморитом, поэтому сейчас коронавирус не очень-то и ощущает. У нее немного заложен нос, температуры нет, настроение хорошее.

"Я решила пойти провериться для себя. И тут. Да. Привет, корона, добрый день", - рассказала артистка.

Также певица сказала, что у нее пропало обоняние только на 10-ый день болезни. Врачи даже диагностировали у нее 15% воспаления легких.

Ведущий спросил у Алены, думала ли она написать песню про коронавирус, на что она ответила, что у нее просто нет времени.

Alyona Alyona заболела коронавирусом