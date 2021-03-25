Alyona Alyona захворіла на коронавірус: практично нічого не відчуваю

Українська реперша Alyona Alyona підчепила коронавірус. Вона розповіла про те, як себе почуває і як у неї протікає інфекція. Співачка зазначила, що вона зовсім не засмучена.

Про це вона розповіла в інтерв'ю на ТСН.

На відео зірка повідомила, що все життя мучиться з гайморитом, тому зараз коронавірус не дуже й відчуває. У неї трохи закладений ніс, температури немає, настрій хороший.

"Я вирішила піти перевіритися для себе. І тут. Так. Привіт, корона, добрий день", - розповіла артистка.

Також співачка сказала, що у неї пропав нюх тільки на 10-ий день хвороби. Лікарі навіть діагностували у неї 15% запалення легенів.

Ведучий запитав у Олени, чи думала вона написати пісню про коронавірус, на що вона відповіла, що у неї просто немає часу.

Alyona Alyona захворіла на коронавірус