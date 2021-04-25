Анастасия Приходько назвала пол и имя третьего ребенка: тоже сегодня праздник
Анастасия Приходько, которая недавно стала мамой в третий раз, потихоньку знакомит поклонников со своим малышом. Украинская певица призналась, что у нее родился мальчик, которого назвали Лука.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Она призналась, что сын родился месяц назад, 25 марта, в день СБУ в 19:23. Вес ребенка был 3 кг 830 грамм, а рост - 55 сантиметров. При этом за месяц он набрал уже 1,2 кг и вырос на 5 см.
Артистка также отметила, что иногда в три часа ночи ей приходиться брать сына на ручки, чтобы успокоить.
"Привет! Меня зовут Лука Александрович и в этот замечательный день очень хочу поздравить вас с Вербным воскресеньем! А еще я родился ровно месяц назад и у меня тоже сегодня праздник. Расскажу чуть-чуть о себе, точнее не я, а моя мама", - написала певица.
Она также опубликовала новое фото малыша, которое с удовольствием прокомментировали поклонники Приходько.
Ребенок Анастасии Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
- Здоровья малышу... Я сразу подумала, что это мальчик;
- Милаха;
- Поздравляю вас;
- Какой славный;
- Пусть растет здоровым и счастливым!!!
- Настюша, и тебя с Вербным воскресеньем!!! Пусть Боженька бережет вашу семью от всех бед, здоровья крепкого вам;
- Здоровья малышу и маме;
- Какое имя выбрали классное;
- Поздравляю, такой милый малыш! Имя очень красивое.
Напомним, Анастасия Приходько без макияжа очаровала family look с малышом.
Ранее Приходько похвасталась роскошным Lexus за 1,5 млн и высказалась про "интересные" занятия в авто.