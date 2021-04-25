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Анастасия Приходько назвала пол и имя третьего ребенка: тоже сегодня праздник

Новина українською → Воскресенье 25 апреля 2021 19:32
Анастасия Приходько назвала пол и имя третьего ребенка: тоже сегодня праздник Фото: Анастасия Приходько (instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Роман Мирончук

Анастасия Приходько, которая недавно стала мамой в третий раз, потихоньку знакомит поклонников со своим малышом. Украинская певица призналась, что у нее родился мальчик, которого назвали Лука.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Она призналась, что сын родился месяц назад, 25 марта, в день СБУ в 19:23. Вес ребенка был 3 кг 830 грамм, а рост - 55 сантиметров. При этом за месяц он набрал уже 1,2 кг и вырос на 5 см.

Артистка также отметила, что иногда в три часа ночи ей приходиться брать сына на ручки, чтобы успокоить.

"Привет! Меня зовут Лука Александрович и в этот замечательный день очень хочу поздравить вас с Вербным воскресеньем! А еще я родился ровно месяц назад и у меня тоже сегодня праздник. Расскажу чуть-чуть о себе, точнее не я, а моя мама", - написала певица.

Она также опубликовала новое фото малыша, которое с удовольствием прокомментировали поклонники Приходько.

Анастасия Приходько назвала пол и имя третьего ребенка: тоже сегодня праздник

Ребенок Анастасии Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

  • Здоровья малышу... Я сразу подумала, что это мальчик;
  • Милаха;
  • Поздравляю вас;
  • Какой славный;
  • Пусть растет здоровым и счастливым!!!
  • Настюша, и тебя с Вербным воскресеньем!!! Пусть Боженька бережет вашу семью от всех бед, здоровья крепкого вам;
  • Здоровья малышу и маме;
  • Какое имя выбрали классное;
  • Поздравляю, такой милый малыш! Имя очень красивое.

Напомним, Анастасия Приходько без макияжа очаровала family look с малышом.

Ранее Приходько похвасталась роскошным Lexus за 1,5 млн и высказалась про "интересные" занятия в авто.

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