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Анастасія Приходько назвала стать і ім'я третьої дитини: теж сьогодні свято

Новость на русском → Неділя 25 квітня 2021 19:32
Анастасія Приходько назвала стать і ім'я третьої дитини: теж сьогодні свято Фото: Анастасія Приходько (instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Роман Мирончук

Анастасія Приходько, яка нещодавно стала мамою втретє, потихеньку знайомить шанувальників зі своїм малюком. Українська співачка зізналася, що у неї народився хлопчик, якого назвали Лука.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Вона зізналася, що син народився місяць тому, 25 березня, в день СБУ о 19:23. Вага дитини була 3 кг 830 грамів, а зріст - 55 сантиметрів. При цьому за місяць він набрав вже 1,2 кг і виріс на 5 см.

Артистка також зазначила, що іноді о третій годині ночі їй доводиться брати сина на ручки, щоб заспокоїти.

"Привіт! Мене звуть Лука Олександрович і в цей чудовий день дуже хочу привітати вас з Вербною неділею! А ще я народився рівно місяць тому і у мене теж сьогодні свято. Розповім трохи про себе, точніше не я, а моя мама", - написала співачка.

Вона також опублікувала нове фото малюка, яке із задоволенням прокоментували шанувальники Приходько.

Анастасія Приходько назвала стать і ім'я третьої дитини: теж сьогодні свято

Дитина Анастасії Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

  • Здоров'я малюкові... Я відразу подумала, що це хлопчик;
  • Милий;
  • Вітаю вас;
  • Який славний;
  • Нехай росте здоровим і щасливим!!!
  • Настюша, і тебе з Вербною неділею!!! Нехай Боженька береже вашу сім'ю від усіх бід, здоров'я міцного вам;
  • Здоров'я малюкові і мамі;
  • Яке ім'я вибрали класне;
  • Вітаю, такий милий малюк! Ім'я дуже красиве.

Нагадаємо, Анастасія Приходько без макіяжу зачарувала family look з малюком.

Раніше Приходько похвалилася розкішним Lexus за 1,5 млн і висловилася про "цікаві" заняття в авто.

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