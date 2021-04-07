Анастасия Приходько прокомментировала свою "беременность", показав фигуру
Анастасия Приходько прокомментировала слухи о своей предполагаемой беременности, показав фигуру на шоу "Маска", где она выступала в образе игривой "Стрекозы".
Об этом певица рассказала в эфире шоу, когда ее маска была сорвана.
Слухи об интересном положении Настя поспешила опровергнуть.
"Не видите, что я не беременна?! Не беременна! Видите, какая фигура - тоненькая, истонченная вся, - покрутилась Анастасия перед камерой.
Интересно, что слухи о возможной беременности одной из участниц шоу пустил ведущий "Маски" Владимир Остапчук. Именно он еще несколько недель назад во время эфира намекнул, что одна из участниц проекта выступает, будучи в положении.
Анастасия Приходько в шоу "Маска"
А вот Олег Винник подогрел слухи, предположив, что беременной участницей может быть именно звезда, выступающая под маской "Стрекозы".
Да и сама Настя была не против поиграть на теме своей "беременности", показав свое фото в положении в честь дня рождения дочери.
Интересно, что поклонники певицы в комментариях пишут, что расстроены новостью о том, что слухи о третьей беременности не подтвердились.
"Я, напевно, більше засмутилася, що ви не вагітні, аніж що вас розкрили (хоча очікувала вас у фіналі)", - написала пользователь.
"Не береремена, я растроилась", - высказалась подписчица звезды.
Напомним, что 4 апреля 2010 года Анастасия родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена - Нури Кухилава. Они расстались в 2013 году, певица жаловалась на насилие в семье со стороны супруга.
После чего Приходько вышла замуж за своего одноклассника Александра, а через шесть лет после заключения брака они обвенчались. В 2015 году у них родился сын, которого назвали Гордеем.
Ранее мы писали, что Анастасия Приходько вызвала полицию для своей десятилетней дочери.