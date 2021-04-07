Анастасія Приходько прокоментувала свою "вагітність", показавши фігуру
Анастасія Приходько прокоментувала чутки про свою ймовірну вагітність, показавши фігуру на шоу "Маска", де вона виступала в образі грайливої "Бабки".
Про це співачка розповіла в ефірі шоу, коли її маска була зірвана.
Чутки про цікаве становище Настя поспішила спростувати.
"Не бачите, що я не вагітна?! Не вагітна! Бачите, яка фігура - тоненька, витончена вся, - покрутилася Анастасія перед камерою.
Цікаво, що чутки про можливу вагітність однієї з учасниць шоу пустив ведучий "Маски" Володимир Остапчук. Саме він ще кілька тижнів тому під час ефіру натякнув, що одна з учасниць проекту виступає, будучи в положенні.
Анастасія Приходько в шоу "Маска"
А ось Олег Винник підігрів чутки, припустивши, що вагітною учасницею може бути саме зірка, яка виступає під маскою "Бабки".
Та й сама Настя була не проти пограти на темі своєї "вагітності", показавши своє фото в положенні на честь дня народження дочки.
Цікаво, що шанувальники співачки в коментарях пишуть, що засмучені новиною про те, що чутки про третю вагітність не підтвердилися.
"Я, напевно, більше засмутилася, що ви не вагітні, аніж що вас розкрили (хоча очікувала вас у фіналі)", - написала користувач.
"Не береремена, я растроилась", - висловилася дописувачка зірки.
Нагадаємо, що 4 квітня 2010 року Анастасія народила дочку Нанну від абхазького бізнесмена - Нурі Кухілава. Вони розлучилися в 2013 році, співачка скаржилася на насильство в сім'ї з боку чоловіка.
Після чого Приходько вийшла заміж за свого однокласника Олександра, а через шість років після укладення шлюбу вони повінчалися. У 2015 році у них народився син, якого назвали Гордієм.
Раніше ми писали, що Анастасія Приходько викликала поліцію для своєї десятирічної доньки.