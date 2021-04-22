Ани Лорак и бывший муж снова вместе? Выяснилась неожиданная причина примирения

Ани Лорак и ее бывший муж Мурат стали все чаще появляться на публике вместе. Поклонники начали интересоваться, неужели певица забыла измену Мурата, после которой подала на развод. Все оказалось намного прозаичней.

Журналисты программы "Викриття" на канале KyivLive рассказали, что же сейчас связывает бывшего мужа и жену.

Интересно, что девушка, с которой Мурат Налчаджиоглу строил новые отношения, удалила совместные фотографии своей страницы в Instagram. Видимо, в отношениях пары что-то пошло не так.

Ани Лорак объяснила, что теплые отношения с мужем поддерживает ради дочери Софии. В то же время журналистам удалось выяснить, что Мурату важно сохранить цивилизованные отношения с певицей ради собственного концертного бизнеса. Как он ранее признался в своем интервью, он организовывает концертные туры многим известным артистам в турецких люксовых отелях. На этот год запланировано 35 концертов.

Отметим, что в последнее время Каролина стала чаще постить фото с бывшим супругом, что говорит о том, что их отношения после развода наладились.

К слову, последняя пассия Мурата - это 23-летняя визажист Лилия.

Ани Лорак и ее бывший муж Мурат сошлись после развода