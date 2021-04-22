Ані Лорак і колишній чоловік знову разом? З'ясувалася несподівана причина примирення

Ані Лорак та її колишній чоловік Мурат стали все частіше з'являтися на публіці разом. Шанувальники почали цікавитися, невже співачка забула зраду Мурата, після якої подала на розлучення. Все виявилося набагато прозаїчніше.

Журналісти програми" Викриття " на каналі KyivLive розповіли, що ж зараз пов'язує колишнього чоловіка і дружину.

Цікаво, що дівчина, з якою Мурат Налчаджіоглу будував нові відносини, видалила спільні фотографії своєї сторінки в Instagram. Мабуть, у відносинах пари щось пішло не так.

Ані Лорак пояснила, що теплі стосунки з чоловіком підтримує заради дочки Софії. Водночас журналістам вдалося з'ясувати, що Мурату важливо зберегти цивілізовані відносини зі співачкою заради власного концертного бізнесу. Як він раніше зізнався в своєму інтерв'ю, він організовує концертні тури багатьом відомим артистам в турецьких люксових готелях. На цей рік заплановано 35 концертів.

Відзначимо, що останнім часом Кароліна стала частіше постити фото з колишнім чоловіком, що говорить про те, що їхні стосунки після розлучення налагодилися.

До слова, остання пасія Мурата - це 23-річна візажист Лілія.

Ані Лорак і її колишній чоловік Мурат зійшлися після розлучення