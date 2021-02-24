Ани Лорак показала своего "защитника" в честь 23 февраля

Ани Лорак показала на фото своего любимца, которого назвала "своим защитником". Это новый питомец артистки - собака карликовой породы.

Новый член семьи появился у Ани Лорак в начале января. Певица призналась, что завести собаку было давней мечтой ее дочери Софии. Питомца назвали Тоша и он стоит очень дорого.

Маленькое чудо - породы Мальтипу. Это карликовая собака, стоимость которой составляет около 100 тысяч гривен.

"Мой защитник", - подписала фото артистка.

Ани Лорак похвасталась защитником (скрин: instagram.com/stories/anilorak)

Отметим, что Ани Лорак в январе приезжала в Киев, где с режиссером Аланом Бадоевым снимала новый клип. После праздников артистка вернулась в Москву, где живет и работает последние несколько лет.

В Украине 23 февраля не празднуют с 2014 года, когда этот день перестал быть Днем защитника отечества. А в России, где живет артистка, это по-прежнему считается важным праздником и официальным выходным.