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Ани Лорак показала своего "защитника" в честь 23 февраля

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 17:25
Ани Лорак показала своего "защитника" в честь 23 февраля Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Светлана Мащенко

Ани Лорак показала на фото своего любимца, которого назвала "своим защитником". Это новый питомец артистки - собака карликовой породы.

Милым фото певица похвасталась в своих Instagram-stories.

Новый член семьи появился у Ани Лорак в начале января. Певица призналась, что завести собаку было давней мечтой ее дочери Софии. Питомца назвали Тоша и он стоит очень дорого.

Маленькое чудо - породы Мальтипу. Это карликовая собака, стоимость которой составляет около 100 тысяч гривен.

"Мой защитник", - подписала фото артистка.

Ани Лорак показала своего &quot;защитника&quot; в честь 23 февраля

Ани Лорак похвасталась защитником (скрин: instagram.com/stories/anilorak)

Отметим, что Ани Лорак в январе приезжала в Киев, где с режиссером Аланом Бадоевым снимала новый клип. После праздников артистка вернулась в Москву, где живет и работает последние несколько лет.

В Украине 23 февраля не празднуют с 2014 года, когда этот день перестал быть Днем защитника отечества. А в России, где живет артистка, это по-прежнему считается важным праздником и официальным выходным.

Тем временем экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу продолжает наслаждаться обществом пышногрудой молодой брюнетки Лилии.

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