ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ані Лорак показала свого "захисника" на честь 23 лютого

Новость на русском → Середа 24 лютого 2021 17:25
Ані Лорак показала свого "захисника" на честь 23 лютого Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Світлана Мащенко

Ані Лорак показала на фото свого годованця, якого назвала "своїм захисником". Це новий вихованець артистки - собака карликової породи.

Милим фото співачка похвалилася у своїх Instagram-stories.

Новий член сім'ї з'явився у Ані Лорак на початку січня. Співачка зізналася, що завести собаку було давньою мрією її дочки Софії. Песика назвали Тоша і він коштує дуже дорого.

Маленьке диво - породи Мальтіпу. Це карликова собака, вартість якої становить близько 100 тисяч гривень.

"Мій захисник", - підписала фото артистка.

Ані Лорак показала свого &quot;захисника&quot; на честь 23 лютого

Ані Лорак похвалилася захисником (скрін: instagram.com/stories/anilorak)

Зазначимо, що Ані Лорак у січні приїжджала до Києва, де з режисером Аланом Бадоєвим знімала новий кліп. Після свят артистка повернулася в Москву, де живе і працює останні кілька років.

В Україні 23 лютого не святкують з 2014 року, коли цей день перестав бути Днем захисника вітчизни. А в Росії, де живе артистка, це як і раніше вважається важливим святом і офіційним вихідним.

Тим часом екс-чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу продовжує насолоджуватися товариством пишногрудої молодої брюнетки Лілії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Ані Лорак
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Стало відомо, хто в Україні першим вакцинувалася від COVID: це не політик
Стало відомо, хто в Україні першим вакцинувалася від COVID: це не політик