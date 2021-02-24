Ані Лорак показала свого "захисника" на честь 23 лютого

Ані Лорак показала на фото свого годованця, якого назвала "своїм захисником". Це новий вихованець артистки - собака карликової породи.

Новий член сім'ї з'явився у Ані Лорак на початку січня. Співачка зізналася, що завести собаку було давньою мрією її дочки Софії. Песика назвали Тоша і він коштує дуже дорого.

Маленьке диво - породи Мальтіпу. Це карликова собака, вартість якої становить близько 100 тисяч гривень.

"Мій захисник", - підписала фото артистка.

Ані Лорак похвалилася захисником (скрін: instagram.com/stories/anilorak)

Зазначимо, що Ані Лорак у січні приїжджала до Києва, де з режисером Аланом Бадоєвим знімала новий кліп. Після свят артистка повернулася в Москву, де живе і працює останні кілька років.

В Україні 23 лютого не святкують з 2014 року, коли цей день перестав бути Днем захисника вітчизни. А в Росії, де живе артистка, це як і раніше вважається важливим святом і офіційним вихідним.