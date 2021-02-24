UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ани Лорак показала своего "защитника" в честь 23 февраля

Автор: Светлана Мащенко

Ани Лорак показала на фото своего любимца, которого назвала "своим защитником". Это новый питомец артистки - собака карликовой породы.

Милым фото певица похвасталась в своих Instagram-stories.

Новый член семьи появился у Ани Лорак в начале января. Певица призналась, что завести собаку было давней мечтой ее дочери Софии. Питомца назвали Тоша и он стоит очень дорого.

Маленькое чудо - породы Мальтипу. Это карликовая собака, стоимость которой составляет около 100 тысяч гривен.

"Мой защитник", - подписала фото артистка.

Ани Лорак похвасталась защитником (скрин: instagram.com/stories/anilorak)

Отметим, что Ани Лорак в январе приезжала в Киев, где с режиссером Аланом Бадоевым снимала новый клип. После праздников артистка вернулась в Москву, где живет и работает последние несколько лет.

В Украине 23 февраля не празднуют с 2014 года, когда этот день перестал быть Днем защитника отечества. А в России, где живет артистка, это по-прежнему считается важным праздником и официальным выходным.

Тем временем экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу продолжает наслаждаться обществом пышногрудой молодой брюнетки Лилии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ани Лорак
Читайте также
Хоть завтра: продюсер заявил о возвращении Лорак и Лободы на украинскую сцену
Ани Лорак и MARUV в Москве осчастливили Киркорова: сытые и довольные
Прогноз погоды