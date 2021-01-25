Ани Лорак попрощалась с украинцами: появилось видео

Ани Лорак попрощалась с украинцами, показав видео из терминала международного аэропорта "Борисполь". Позже появились также кадры, сделанные на борту самолета.

Прощальными фото и видео артистка поделилась в своих Instagram-stories. На кадрах она предстала в любимом повседневном образе - худи, кепке и с минимумом мейка на лице.

Ани Лорак покинула Киев (instagram.com/stories/anilorak)

Напомним, что Каролина прилетала в Киев для съемок нового клипа, режиссером которого стал Алан Бадоев. О чем будет видео и на какую песню, артистка не уточнила. Единственное, на что она приоткрыла завесу - клип расскажет ее личную историю. Ведь с Киевом у нее связан очень важный период жизни и творчества - здесь она жила с первым гражданским мужем и продюсером Юрием Фалесой, а затем - с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, брак с которым длился 10 лет.

Каролина показывала довольно грустные фото во время съемок клипа в Киеве, намекнув на расставание с новым бойфрендом - Егором Глебом, об отношениях с которым объявила летом 2019-го.

Впервые видео с геотегом "Киев, Украина" появилось на странице артистки на Старый новый год, 13 января. Таким образом Каролина пробыла на родине чуть более десяти дней.

Интересно, что в Киеве Ани Лорак примерила образ блондинки, спросив у поклонников, к лицу ли ей такие перемены.