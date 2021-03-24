Ани Лорак приехала в Украину: певица заинтриговала поклонников
Известная украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет в России, в очередной раз приехала в Киев. При этом она уже успела побывать на радиостанции Люкс FM, где встретилась с ведущим Славой Деминым.
Соответствующие фотографии артистка опубликовала в Instagram.
На одном фото она сидит у микрофона.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
На другом снимке Ани Лорак позирует в обнимку с Деминым.
Ани Лорак и Слава Демин (фото: instagram.com/anilorak)
Кроме того, певица опубликовала фото из центра города, где она стоит напротив ЦУМа.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
"Цель - успеть все! Готовим для вас много нового, интересного и необычного", - написала артистка под своим фото.
Пользователи сети прокомментировали ее приезд.
- Любимый Киев и любимая Каролина в Украине! Ура!! Что же нас ждет?
- Лучшая;
- Солнышко;
- Это так здорово, что ты всегда остаешься собой, без оглядки, делая то, чего просит душа! Скорее бы закончилась эта вынужденная разлука и к нам вернулись концерты, выступления, музыкальные премии и мероприятия, где наша Дива вновь блистала бы, покоряла, зажигала своей энергетикой сердца и дарила свой неповторимый вокал;
- Солнышко. Так рада, что вы в Украине. Мы очень ждем тур по Украине. Желаю хорошего дня и отличного настроения.
- С нетерпением ждем.
Напомним, Ани Лорак нарвалась на критику из-за "нескромного образа".
Ранее Ани Лорак засветила огромное кольцо с бриллиантами.