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Ани Лорак приехала в Украину: певица заинтриговала поклонников

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 18:03
Ани Лорак приехала в Украину: певица заинтриговала поклонников Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Lite

Известная украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет в России, в очередной раз приехала в Киев. При этом она уже успела побывать на радиостанции Люкс FM, где встретилась с ведущим Славой Деминым.

Соответствующие фотографии артистка опубликовала в Instagram.

На одном фото она сидит у микрофона.

Ани Лорак приехала в Украину: певица заинтриговала поклонников

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

На другом снимке Ани Лорак позирует в обнимку с Деминым.

Ани Лорак приехала в Украину: певица заинтриговала поклонников

Ани Лорак и Слава Демин (фото: instagram.com/anilorak)

Кроме того, певица опубликовала фото из центра города, где она стоит напротив ЦУМа.

Ани Лорак приехала в Украину: певица заинтриговала поклонников

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Цель - успеть все! Готовим для вас много нового, интересного и необычного", - написала артистка под своим фото.

Пользователи сети прокомментировали ее приезд.

  • Любимый Киев и любимая Каролина в Украине! Ура!! Что же нас ждет?
  • Лучшая;
  • Солнышко;
  • Это так здорово, что ты всегда остаешься собой, без оглядки, делая то, чего просит душа! Скорее бы закончилась эта вынужденная разлука и к нам вернулись концерты, выступления, музыкальные премии и мероприятия, где наша Дива вновь блистала бы, покоряла, зажигала своей энергетикой сердца и дарила свой неповторимый вокал;
  • Солнышко. Так рада, что вы в Украине. Мы очень ждем тур по Украине. Желаю хорошего дня и отличного настроения.
  • С нетерпением ждем.

Напомним, Ани Лорак нарвалась на критику из-за "нескромного образа".

Ранее Ани Лорак засветила огромное кольцо с бриллиантами.

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