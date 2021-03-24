Ані Лорак приїхала в Україну: співачка заінтригувала прихильників
Відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе в Росії, в черговий раз приїхала в Київ. При цьому вона вже встигла побувати на радіостанції Люкс FM, де зустрілася з ведучим Славою Дьоміним.
Відповідні фотографії артистка опублікувала в Instagram.
На одному фото вона сидить біля мікрофона.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
На іншому знімку Ані Лорак позує в обнімку з Дьоміним.
Ані Лорак і Слава Дьомін (фото: instagram.com/anilorak)
Крім того, співачка опублікувала фото з центру міста, де вона стоїть навпроти ЦУМу.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
"Мета - встигнути все! Готуємо для вас багато нового, цікавого і незвичайного", - написала артистка під своїм фото.
Користувачі мережі прокоментували її приїзд.
- Улюблений Київ і улюблена Кароліна в Україні! Ура!! Що ж нас чекає?
- Краща;
- Сонечко;
- Це так здорово, що ти завжди залишаєшся собою, не озираючись, роблячи те, чого просить душа! Скоріше б закінчилася ця вимушена розлука і до нас повернулися концерти, виступи, музичні премії та заходи, де наша Діва знову сяяла, підкорювала б, запалювала своєю енергетикою серця і дарувала свій неповторний вокал;
- Сонечко Так рада, що ви в Україні. Ми дуже чекаємо тур по Україні. Бажаю вдалого дня та чудового настрою.
- З нетерпінням чекаємо.
Нагадаємо, Ані Лорак нарвалася на критику через "нескромний образ".
Раніше Ані Лорак засвітила величезне кільце з діамантами.