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Ані Лорак приїхала в Україну: співачка заінтригувала прихильників

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 18:03
Ані Лорак приїхала в Україну: співачка заінтригувала прихильників Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Lite

Відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе в Росії, в черговий раз приїхала в Київ. При цьому вона вже встигла побувати на радіостанції Люкс FM, де зустрілася з ведучим Славою Дьоміним.

Відповідні фотографії артистка опублікувала в Instagram.

На одному фото вона сидить біля мікрофона.

Ані Лорак приїхала в Україну: співачка заінтригувала прихильників

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

На іншому знімку Ані Лорак позує в обнімку з Дьоміним.

Ані Лорак приїхала в Україну: співачка заінтригувала прихильників

Ані Лорак і Слава Дьомін (фото: instagram.com/anilorak)

Крім того, співачка опублікувала фото з центру міста, де вона стоїть навпроти ЦУМу.

Ані Лорак приїхала в Україну: співачка заінтригувала прихильників

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Мета - встигнути все! Готуємо для вас багато нового, цікавого і незвичайного", - написала артистка під своїм фото.

Користувачі мережі прокоментували її приїзд.

  • Улюблений Київ і улюблена Кароліна в Україні! Ура!! Що ж нас чекає?
  • Краща;
  • Сонечко;
  • Це так здорово, що ти завжди залишаєшся собою, не озираючись, роблячи те, чого просить душа! Скоріше б закінчилася ця вимушена розлука і до нас повернулися концерти, виступи, музичні премії та заходи, де наша Діва знову сяяла, підкорювала б, запалювала своєю енергетикою серця і дарувала свій неповторний вокал;
  • Сонечко Так рада, що ви в Україні. Ми дуже чекаємо тур по Україні. Бажаю вдалого дня та чудового настрою.
  • З нетерпінням чекаємо.

Нагадаємо, Ані Лорак нарвалася на критику через "нескромний образ".

Раніше Ані Лорак засвітила величезне кільце з діамантами.

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