Ани Лорак снова прилетела из России в Киев: готовится к концерту?
Скандальная певица Ани Лорак, променявшая Украину на Россию, снова прилетела в Киев. По словам исполнительницы, в столицу она приезжает для вдохновения.
Фотографию из центра города артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке звезда предстала перед поклонниками в черном платье-макси и на шпильках. Лицо Лорак спрятала под солнцезащитными очками. Певица сфотографировалась на фоне бизнес-центра "Торонто" на улице Большой Васильковской.
"Город вдохновения. Мы снова готовим в турборежиме. Как думаете, что вас ждет?" - спросила у фанатов под кадром Лорак.
Ани Лорак снова прилетела в Киев (фото: instagram.com/anilorak)
В комментариях подписчики начали угадывать, с какой же целью Каролина (настоящее имя певицы) прибыла в столицу.
- Каролина, наконец-то вы в Украине. Очень хотелось бы выступление, скорее бы тур по Украине.
- Мы бы очень хотели видеть Вас на Atlas Weekend.
- Ждем концерт в Киеве!!!! Каролина, ну когда же!!!
- А можно уже выступить в Киеве?
- Какая стильная! Вы сказали, что совсем скоро скажете название нового грядущего альбома. Как скоро? Мы ждём с нетерпением.
- Надеемся, на концерт на Атласе!
Напомним, что сейчас артистка живет в Подмосковье в своем шикарном доме и сместила акцент на свою карьеру в России.
Как мы писали ранее, в Москве был сорван концерт Ани Лорак. Перед началом концерта митингующие требовали, чтобы артистка начала платить налоги за свои выступления в России.