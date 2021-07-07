ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ані Лорак знову прилетіла з Росії до Києва: готується до концерту?

Новость на русском →
Києва, Середа 07 липня 2021 12:15
Ані Лорак знову прилетіла з Росії до Києва: готується до концерту? Фото: Ані Лорак знову прилетіла до Києва для натхнення (facebook. com. AniLorak)
Автор: Людмила Жукова

Скандальна співачка Ані Лорак, яка проміняла Україну на Росію, знову прилетіла до Києва. За словами виконавиці, до столиці вона приїжджає для натхнення.

Фотографію з центру міста артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку зірка постала перед шанувальниками в чорній сукні-максі і на шпильках. Обличчя Лорак сховала під сонцезахисними окулярами. Співачка сфотографувалася на тлі бізнес-центру "Торонто" на вулиці Великій Васильківській.

"Місто натхнення. Ми знову готуємо в турборежимі. Як думаєте, що вас чекає?"- запитала у фанатів під кадром Лорак.

Ані Лорак знову прилетіла з Росії до Києва: готується до концерту?Ані Лорак знову прилетіла до Києва (фото: instagram.com/anilorak)

У коментарях підписники почали вгадувати, з якою ж метою Кароліна (справжнє ім'я співачки) прибула до столиці.

  • Кароліна, нарешті ви в Україні. Дуже хотілося б виступ, швидше б тур по Україні.
  • Ми б дуже хотіли бачити Вас на Atlas Weekend.
  • Чекаємо концерт у Києві!!!! Кароліна, ну коли ж!!!
  • А можна вже виступити в Києві?
  • Яка стильна! Ви сказали, що зовсім скоро скажете назву нового майбутнього альбому. Як скоро? Ми чекаємо з нетерпінням.
  • Сподіваємося, на концерт на атласі!

Нагадаємо, що зараз артистка живе в Підмосков'ї у своєму шикарному будинку і змістила акцент на свою кар'єру в Росії.

Як ми писали раніше, у Москві був зірваний концерт Ані Лорак. Перед початком концерту мітингувальники вимагали, щоб артистка почала платити податки за свої виступи в Росії.

Читайте LITE в Google News
Ані Лорак
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Син Андрія Шевченка став футбольною зіркою у Англії і може ніколи не зіграти за збірну України
Син Андрія Шевченка став футбольною зіркою у Англії і може ніколи не зіграти за збірну України