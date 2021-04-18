Анне Седоковой сделали операцию: певица показала фото

Украинская певица Анна Седокова, которая раньше пела в группе "ВИА Гра", перенесла операцию на глазу. У 38-летней артистки был халязион - хроническое, в отличие от ячменя, воспаление края века.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

Седокова призналась, что о болезни узнала еще две недели назад. Но не обращалась за помощью, поскольку думала, что все пройдет без вмешательства медиков.

Из-за болезни ей пришлось отменить 2 премии. Кроме того, она перенесла 4 больших съемки. При этом певица все это время страдала. После этого она решила, что хватит терпеть и записалась к хирургу на операцию.

"Представляете, как в веко вонзают иглу с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку", - рассказала артистка.

У себя в сториз она также опубликовала фотографии с повязкой на глазу, а также поблагодарила своего мужа баскетболиста Яниса Тимму.

Скриншоты с Instagram

"Спасибо, что любишь меня и красавицей и не очень. И с огромным глазом, и без него. Иногда я просыпаюсь, смотрю в зеркало и думаю "как-то я сегодня не очень". А ты мне - какая ты красивая у меня. И я точно знаю, что врешь, но все равно верю", - отметила Седокова.

Скриншоты с Instagram