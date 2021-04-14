ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Седокова передумала лететь в Украину: испугалась "войск НАТО"

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 17:18
Седокова передумала лететь в Украину: испугалась "войск НАТО" Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Автор: Lite

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет в России, решила отменить концерт в Киеве из-за "сложной ситуации". Ее испугали "войска НАТО" и "красная" карантинная зона, в которой сейчас находится город.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Все обсуждают войска НАТО. Красная зона в Киеве и столько заболевших. Не лучшее время для всех", - написала артистка.

Она также отметила, что в Киеве еще хотела снимать клип, но все это поставлено на паузу.

Седокова заявила, что ее майский тур по Турции находится под угрозой срыва из-за международного конфликта. Пока что концерты не отменили, но, по ее словам, ситуация сложная и у операторов, и туристов.

"В нашей любимой гостинице невозможно было найти ни одного номера на майские. Ждем решение организаторов", - добавила звезда.

Седокова передумала лететь в Украину: испугалась &quot;войск НАТО&quot;

Скриншот с Instagram

Напомним, Седокова выложила видео, на котором истерически рыдает. Это произошло из-за волны хейта, который очень часто обрушается на нее в социальных сетях.

Ее шокировало то, что даже в проигрыше команды ее супруга - баскетболиста Яниса Тиммы - обвиняют ее.

Одна девушка в сети написала, что Тимме "пора валить из" Химок "к своей старухе", ведь якобы именно она виновата в поражении всей баскетбольной команды.

Ранее мы писали о том, что Седокова встретила день рождения с кожным заболеванием.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни шоубиз Анна Седокова
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Появилось свежее видео толкучки на "Вокзальной": про карантин слышать не хотят
Появилось свежее видео толкучки на "Вокзальной": про карантин слышать не хотят