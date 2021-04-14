Седокова передумала лететь в Украину: испугалась "войск НАТО"

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет в России, решила отменить концерт в Киеве из-за "сложной ситуации". Ее испугали "войска НАТО" и "красная" карантинная зона, в которой сейчас находится город.

Об этом она сообщила в своем Instagram .

"Все обсуждают войска НАТО. Красная зона в Киеве и столько заболевших. Не лучшее время для всех", - написала артистка.

Она также отметила, что в Киеве еще хотела снимать клип, но все это поставлено на паузу.

Седокова заявила, что ее майский тур по Турции находится под угрозой срыва из-за международного конфликта. Пока что концерты не отменили, но, по ее словам, ситуация сложная и у операторов, и туристов.

"В нашей любимой гостинице невозможно было найти ни одного номера на майские. Ждем решение организаторов", - добавила звезда.

Скриншот с Instagram