Аномальная погода на Рождество и резкое похолодание до -20: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине принесет похолодание уже после Нового года - снижение температуры и осадки придут в первые дни января 2021-го в разные регионы не одновременно, но ближе к середине месяца зима напомнит о себе всем украинцам.

Об этом говорится в обновленном прогнозе синоптиков на сайте Meteoprog на первые две недели января.

Согласно данным, в течение этого периода - преимущественно на Рождество - в разных городах ожидаются погодные аномалии, когда температура воздуха в дневное время будет ниже, чем в ночное.

Прогноз погоды в разных городах в первой половине января 2021

В Киеве в Новый год еще сохранится полу-"весенняя" температура воздуха до +9 градусов днем и около +7 градусов ночью. В первый день 2021-го ожидается дождь. После этого столбики термометров начнут движение вниз, и уже на Рождество прогнозируется 0...-1 градус в дневное время и до -4 в ночное (в Сочельник ожидается снег с дождем). Далее температурная "кривая" покажет незначительное колебание до 14 января, но резких перепадов не будет - самой холодной датой в этот период станет 10-е с -7 градусами днем и -12 градусами ночью.

В Харькове первая неделя января будет с плюсовой температурой воздуха - от нуля до +4 градусов. На Рождество ожидается некоторая аномалия, и 7 января харьковчанам придется "согреваться" ночью - столбики термометров покажут +1 после захода солнца, а в дневное время опустятся до -5 градусов. Уже на следующий день будет резкий скачок до -12 градусов ночью и до -10 градусов днем. Самой холодной датой в этот период станет 10-е число, когда прогнозируется 9-10 января с -11 градусами днем до -16 градусов ночью.

Жители Черкасс встретят Новый год при +10 градусах, а 1 января покапает дождь. Затем с каждым новым днем будет медленно, но уверенно холодать, и уже на Рождество синоптики прогнозируют -1 градус днем (накануне, 6 января, пройдет снег с дождем), а затем до 14 января температурная дуга прогнется до "пика" 10-го с -7 днем и -10 ночью, и начнет движение обратно вверх до -2/-9 градусов днем/ночью. Примечательно, что в эти морозные дни пройдут без осадков.

В Ужгороде теплая погода продержится больше недели и захватит Рождество: вплоть до 8 января ожидается около +6... +8 градусов днем, да и ночью до нуля доходить не будет. Дожди прогнозируются 1 и 4 января, а снег - только 13 и 14 января, когда столбики термометров покажут -3 градусов днем и -7 градусов ночью.

Погода в Луганске преподнесет серьезные сюрпризы с крутыми перепадами температуры воздуха. Так, если в первую неделю января ожидается от -1 до +5 днем и -1... +2 ночью, то уже на Рождество температура "рухнет" до -8 градусов днем и - что удивительно - до +2 ночью! Но ночные "морозы" очень быстро опомнятся и тоже уползут далеко ниже нуля: 8 января будет -12/-14 градусов днем/ночью. Самыми холодными датами станут 9-10 января, когда прогнозируются морозы до -15 и -20 градусов в дневное и ночное время соответственно. Затем температура воздуха начнет подниматься, и уже 14-го числа ожидается -1 градус, при этом ночные морозы останутся значительными.

В Симферополе синоптическая ситуация будет похожей, с той только разницей, что на 5-10 градусов выше. Так, если новогодний праздник симферопольцы отметят при +13... +15 градусов, а Рождество уже при +2... +4 градусов (снова аномалия - днем будет холоднее, чем ночью), то в период 9-11 января днем термометры покажут от -4 до -6, а ночью - от -9 до -13 градусов. После этого резко потеплеет, и уже 14 января будет +5 градусов (в ночное время ожидается на 10 градусов ниже).

В Запорожье еще неделю будет до +8 градусов днем, а ночью также ожидается плюсовая температура воздуха. На Рождество ситуация резко изменится - столбики термометров опустятся до -2 градусов в дневное время, хотя ночью будет при этом +2. С 8 января и до 14 января прогнозируются "качели": от снижения градусов до существенных морозов (10 января будет -9/-15 градусов днем/ночью) и затем подъем почти до нуля, но серьезные "минуса" по ночам сохранятся.

В Одессе последний день 2020 года и первый день 2021-го ожидается целых +12 градусов, после чего начнется постепенное снижение температуры воздуха до Рождества, когда и днем и ночью прогнозируется +3 градуса. Но похолодание продолжится, и уже 10 января будет -3 градуса в дневное время. После такого "пика" столбики термометров потянутся вверх, и уже 13-14 января синоптики сулят +3... +4 градусов днем и -4...-1 градус ночью. Осадков, кроме дождя на Сочельник 6-го января, все две недели не будет вовсе.

Еще в одном приморском городе - в Херсоне - погода будет почти аналогичная, как и в Южной Пальмире. Приход Нового года тут ознаменует гроза с незначительным дождем, после чего никаких осадков вплоть до 14 января включительно не прогнозируется. Температура воздуха будет "плюсовой" в первые дни января, на Рождество ожидается очередная аномалия - днем холоднее, чем ночью (0 против +4 градусов). А уже вся вторая неделя пройдет при "минусах": самая холодная дата - 10-го с -7 градусами днем и -10 градусами ночью.

В Чернигове тоже ожидается гроза 1 января, а на Сочельник - снег. Температура воздуха "дугой" прогнется от +4 градусов 2 января до самой холодной даты в этот период - 9 января, с -7 градусами днем и -11 градусами ночью, а затем слегка поднимется до -3 градусов 14 января с ночными морозами до -7 градусов.

Во Львове будет дождливо под Новый год, а в первые дни января ожидается от +3 до +7 градусов днем и от 0 до +6 градусов ночью (причем 5-6 января столбики термометров покажут одинаковую температуру в дневное и ночное время). После Рождества с +4 градусами начнется похолодание до -5 градусов и -10 градусов 10 января, а затем слегка потеплеет, но выше нуля до 14 января температура не поднимется.

В Днепре осадки не прогнозируются все первые две недели января. Как и в других городах, здесь также от Нового года и до Рождества будет плюсовая температура воздуха (от +3 до +8 градусов днем и от 0 до +6 градусов ночью). 7 января ожидается еще одна погодная аномалия, когда ночью будет теплее, чем днем (+1 и +2 соответственно). А вот вторая неделя будет с минусовой температурой. Самая холодная дата - 10 января, принесет до -9 градусов днем и до -15 градусов ночью. После этого в течение нескольких дней "потеплеет" до -1... -8 градусов соответственно.

Погода в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луганске, Одессе, Запорожье, Симферополе, Херсоне, Чернигове, Ужгороде и Херсоне 1-14 января 2021 (фото: meteoprog.ua/ua)

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