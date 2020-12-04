Антон Птушкин рассказал про Азорские острова: где это уникальное место и чем оно поражает

Известный тревел-документалист Антон Птушкин побывал на одном из самых отдаленных островов в Атлантическом океане – Азорах.

Азорские острова – крайне зеленое место с изолированным климатом. До Европы отсюда – 1500 км, а до Канады – 2500 км. Небольшой по площади архипелаг состоит из 9 островов.

С точки зрения климата Азоры – уникальное место. Оно находится на 38 широте, что довольно северно, но при этом температура зимой на улице составляет +15. Снега и заморозков здесь не бывает никогда. А секрет такого климата – теплое течение Гольфстрима, которое проходит через архипелаг и нагревает океан. Температура воды у островов круглый год составляет от 16 до 26. Интересно, что центрального отопления на островах нет, в нем просто нет необходимости. Самый большой остров архипелага – Сан Мигель. Его можно проехать от края до края за 1,5 часа, что по местным меркам очень много.

Кадр с видео

Конечно, путешественник не мог не показать это райское место украинцам и поделиться интересными фактами о Азорских островах.

"Ноев ковчег" для мировой флоры

На Азорских островах до сих пор есть остатки реликтового леса, который существовал здесь сотни лет до прихода людей. Он строго охраняется как биорезервы Евросоюза. В радиусе 1,5 тысяч километров нет никаких вредных производств, а из-за влажного климата острова цветут и благоухают даже зимой. Азоры называют "Ноевым ковчегом" для фауны, ведь сюда свозят разные растения со всего мира. Здесь они могут сохраниться в случае эпидемии или другого катаклизма на "большой земле".

Налог на котов

Коты на островах считаются "инвазивными" животными, ведь из-за них здесь исчезло несколько видов птиц.

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Город в кратере вулкана

В середине острова Сан Мигель находится несколько вулканических кальдер. В одном из кратеров вулкана диаметром 5 км и глубиной 400 м азорцы построили город Сети-Сидадиш с населением 800 человек.

Художественные традиции яхтсменов

В городе Орта на острове Фаял находится удобно расположенная бухта, в которой сейчас расположилась одна из самых посещаемых марин в мире и место, где встречаются все яхтсмены при пересечении Атлантики. За все время своего существования марина приобрела несколько интересных традиций. Одна из них: каждая яхта, которая заходит сюда, должна оставить на память о себе рисунок. Здесь образовалось не менее 10 тысяч рисунков. Ими покрыты пирсы, тротуары, стены и даже лавочки. Некоторым рисункам более 20 лет, и чтобы сохранить насыщенность красок, их заливают воском.

Кадр с видео

Эверест среди Атлантики

Гора Пику – это действующий стратовулкан, расположенный на острове Файял. Ее высота составляет 2351 метр над уровнем моря. Тем не менее, это одна из самых высоких гор в мире. Большая часть горы скрыта под водой, но если бы вся гора находилась над водой, то ее высота составила бы более 8400 м, что всего на 400 м ниже высоты Эвереста.

"Я прилетел на острова зимой и нисколько не пожалел. Даже в это время года они потрясающе красивые, очень зеленые, и что очень важно, практически безлюдные. Я давно не помню, чтобы так отдыхал душой во время езды за рулем, наслаждаясь красотами. Открытие таких красивых, неизведанных мест – самое кайфовое, что я нахожу в путешествиях", – говорит Антон.

Птушкин посетил Азорские острова

Ранее Антон Птушкин показал, как путешествует Украиной во время карантина.