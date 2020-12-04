Антон Птушкін розповів про Азорські острови: де це унікальне місце і чим воно вражає

Відомий тревел-документаліст Антон Птушкін побував на одному з найвіддаленіших островів в Атлантичному океані – Азорах.

Азорські острови – вкрай зелене місце з ізольованим кліматом. До Європи звідси – 1500 км, а до Канади – 2500 км. Невеликий за площею архіпелаг складається з 9 островів.

З точки зору клімату Азори – унікальне місце. Воно знаходиться на 38 широті, що досить північно, але при цьому температура взимку на вулиці становить +15. Снігу і заморозків тут не буває ніколи. А секрет такого клімату - тепла течія Гольфстріму, яка проходить через архіпелаг і нагріває океан. Температура води біля островів цілий рік становить від 16 до 26. Цікаво, що центрального опалення на островах немає, в ньому просто немає необхідності. Найбільший острів архіпелагу – Сан Мігель. Його можна проїхати від краю до краю за 1,5 години, що за місцевими мірками дуже багато.

Кадр з відео

Звісно, мандрівник не міг не показати це райське місце українцям і поділитися цікавими фактами про Азорські острови.

"Ноїв ковчег" для світової флори

На Азорських островах досі є залишки реліктового лісу, який існував тут сотні років до приходу людей. Він строго охороняється як біорезерви Євросоюзу. В радіусі 1,5 тисячі кілометрів немає ніяких шкідливих виробництв, а через вологий клімат острова цвітуть і пахнуть навіть взимку. Азори називають "Ноєвим ковчегом" для фауни, адже сюди звозять різні рослини зі всього світу. Тут вони можуть зберегтися в разі епідемії або іншого катаклізму на "великій землі".

Податок на котів

Коти на островах вважаються "інвазивними" тваринами, адже через них тут зникло кілька видів птахів.

Кадр з відео

Місто в кратері вулкана

В середині острова Сан Мігель знаходиться кілька вулканічних кальдер. В одному з кратерів вулкана діаметром 5 км і глибиною 400 м азорці побудували місто Сеті-Сідадішз населенням 800 чоловік.

Художні традиції яхтсменів

У місті Орта на острові Фаял знаходиться зручно розташована бухта, в якій зараз розташувалася одна з найбільш відвідуваних марин в світі і місце, де зустрічаються всі яхтсмени при перетині Атлантики. За весь час свого існування марина отримала кілька цікавих традицій. Одна з них: кожна яхта, яка заходить сюди, повинна залишити на пам'ять про себе малюнок. Тут утворилося не менше 10 тисяч малюнків. Ними покриті пірси, тротуари, стіни і навіть лавочки. Деяким малюнків більше 20 років, і щоб зберегти насиченість фарб, їх заливають воском.

Кадр з відео

Еверест серед Атлантики

Гора Піку - це діючий стратовулкан, розташований на острові Файя. Її висота становить 2351 метр над рівнем моря. Тим не менш, це одна з найвищих гір у світі. Велика частина гори прихована під водою, але якби вся гора знаходилася над водою, то її висота склала б більше 8400 м, що всього на 400 м нижче висоти Евересту.

"Я прилетів на острови взимку і аніскільки не пошкодував. Навіть в цю пору року вони приголомшливо красиві, дуже зелені, і що дуже важливо, практично безлюдні. Я давно не пам'ятаю, щоб так відпочивав душею під час їзди за кермом, насолоджуючись красою. Відкриття таких красивих, незвіданих місць – найкайфовіше, що я знаходжу в подорожах", – говорить Птушкін.

Птушкін відвідав Азорські острови

Раніше Антон Птушкін показав, як подорожує Україною під час карантину.