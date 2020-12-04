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Антон Птушкін розповів про Азорські острови: де це унікальне місце і чим воно вражає

Новость на русском → П'ятниця 04 грудня 2020 12:20
Антон Птушкін розповів про Азорські острови: де це унікальне місце і чим воно вражає Антон Птушкін на Азорських островах (фото: прес-служба 1+1)
Автор: Lite

Відомий тревел-документаліст Антон Птушкін побував на одному з найвіддаленіших островів в Атлантичному океані – Азорах.

Азорські острови – вкрай зелене місце з ізольованим кліматом. До Європи звідси – 1500 км, а до Канади – 2500 км. Невеликий за площею архіпелаг складається з 9 островів.

З точки зору клімату Азори – унікальне місце. Воно знаходиться на 38 широті, що досить північно, але при цьому температура взимку на вулиці становить +15. Снігу і заморозків тут не буває ніколи. А секрет такого клімату - тепла течія Гольфстріму, яка проходить через архіпелаг і нагріває океан. Температура води біля островів цілий рік становить від 16 до 26. Цікаво, що центрального опалення на островах немає, в ньому просто немає необхідності. Найбільший острів архіпелагу – Сан Мігель. Його можна проїхати від краю до краю за 1,5 години, що за місцевими мірками дуже багато.

Антон Птушкін розповів про Азорські острови: де це унікальне місце і чим воно вражає

Кадр з відео

Звісно, мандрівник не міг не показати це райське місце українцям і поділитися цікавими фактами про Азорські острови.

"Ноїв ковчег" для світової флори

На Азорських островах досі є залишки реліктового лісу, який існував тут сотні років до приходу людей. Він строго охороняється як біорезерви Євросоюзу. В радіусі 1,5 тисячі кілометрів немає ніяких шкідливих виробництв, а через вологий клімат острова цвітуть і пахнуть навіть взимку. Азори називають "Ноєвим ковчегом" для фауни, адже сюди звозять різні рослини зі всього світу. Тут вони можуть зберегтися в разі епідемії або іншого катаклізму на "великій землі".

Податок на котів

Коти на островах вважаються "інвазивними" тваринами, адже через них тут зникло кілька видів птахів.

Антон Птушкін розповів про Азорські острови: де це унікальне місце і чим воно вражає

Кадр з відео

Місто в кратері вулкана

В середині острова Сан Мігель знаходиться кілька вулканічних кальдер. В одному з кратерів вулкана діаметром 5 км і глибиною 400 м азорці побудували місто Сеті-Сідадішз населенням 800 чоловік.

Художні традиції яхтсменів

У місті Орта на острові Фаял знаходиться зручно розташована бухта, в якій зараз розташувалася одна з найбільш відвідуваних марин в світі і місце, де зустрічаються всі яхтсмени при перетині Атлантики. За весь час свого існування марина отримала кілька цікавих традицій. Одна з них: кожна яхта, яка заходить сюди, повинна залишити на пам'ять про себе малюнок. Тут утворилося не менше 10 тисяч малюнків. Ними покриті пірси, тротуари, стіни і навіть лавочки. Деяким малюнків більше 20 років, і щоб зберегти насиченість фарб, їх заливають воском.

Антон Птушкін розповів про Азорські острови: де це унікальне місце і чим воно вражає

Кадр з відео

Еверест серед Атлантики

Гора Піку - це діючий стратовулкан, розташований на острові Файя. Її висота становить 2351 метр над рівнем моря. Тим не менш, це одна з найвищих гір у світі. Велика частина гори прихована під водою, але якби вся гора знаходилася над водою, то її висота склала б більше 8400 м, що всього на 400 м нижче висоти Евересту.

"Я прилетів на острови взимку і аніскільки не пошкодував. Навіть в цю пору року вони приголомшливо красиві, дуже зелені, і що дуже важливо, практично безлюдні. Я давно не пам'ятаю, щоб так відпочивав душею під час їзди за кермом, насолоджуючись красою. Відкриття таких красивих, незвіданих місць – найкайфовіше, що я знаходжу в подорожах", – говорить Птушкін.

Птушкін відвідав Азорські острови

Раніше Антон Птушкін показав, як подорожує Україною під час карантину.

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