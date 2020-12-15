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Астролог предупредила об опасном периоде: несет зависть, гнев и жажду мести

Новина українською → Вторник 15 декабря 2020 20:00
Астролог предупредила об опасном периоде: несет зависть, гнев и жажду мести Астролог предупредила о важном событии декабря 2020 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

С 14 декабря по 5 января Марс вступит в конфликт со стеллиум планет - Юпитер, Сатурн и Плутон. Этот период будет чреват высокой конфликтностью, так как Марс является планетой силы и действий.

Известный украинский астролог Арина Артуровна считает, что движущими силами в этот период будут борьба за власть, зависть и жажда мести.

"Будьте осторожны с вашими действиями в этот период, потому что склонность к конфликтам резко возрастает", - предупреждает эксперт.

В этот отрезок времени наши прежние поступки могут создавать препятствия, которые придется преодолеть, чтобы предпринимать дальнейшие действия.

Астролог предупредила, что гнев в это время может обладать сокрушительной силой. Но, трансформировав его в позитивную энергию, он способен привести к не менее грандиозным достижениям.

"В целом Марс очень активен, готов действовать, нападать и сражать всех наповал", - добавила Арина.

Астролог рассказала о событиях декабря 2020 (видео: AstroLeona)

Ранее астролог перечислила также все самые важные события декабря, которые так или иначе будут влиять на нашу жизнь.

Также мы писали про знаки Зодиака, для которых 2021 год белого металлического Быка станет сплошной белой полосой, состоящей из везения и приятных сюрпризов.

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