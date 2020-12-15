ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Астролог попередила про небезпечний періоді: несе заздрість, гнів і жагу помсти

Новость на русском → Вівторок 15 грудня 2020 20:00
Астролог попередила про небезпечний періоді: несе заздрість, гнів і жагу помсти Астролог попередила про важливу подію грудня 2020 року (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

З 14 грудня по 5 січня Марс вступить в конфлікт зі стелліум планет - Юпітер, Сатурн і Плутон. Цей період принесе високу конфліктність, так як Марс є планетою сили і дій.

Відомий український астролог Аріна Артуровна вважає, що рушійними силами в цей період будуть боротьба за владу, заздрість і жага помсти.

"Будьте обережні з вашими діями в цей період, тому що схильність до конфліктів різко зростає", - попереджає експерт.

У цей відрізок часу наші колишні вчинки можуть створювати перешкоди, які доведеться подолати, щоб робити подальші дії.

Астролог попередила, що гнів у цей час може мати нищівною силою. Але, трансформувавши його в позитивну енергію, він здатний привести до не менш грандіозних досягнень.

"В цілому Марс дуже активний, готовий діяти, нападати і збивати всіх наповал", - додала Аріна.

Астролог розповіла про події грудня 2020 (відео: AstroLeona)

Раніше астролог перерахувала також всі найважливіші події грудня, які так чи інакше будуть впливати на наше життя.

Також ми писали про знаки Зодіаку, для яких 2021 рік білого металевого Бика стане суцільною білою смугою, що складається з везіння і приємних сюрпризів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя астролог
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
На акції ФОПів трьом поліцейським розбили обличчя: порушено кримінальну справу
РБК-Українаінформаційне агентство На акції ФОПів трьом поліцейським розбили обличчя: порушено кримінальну справу