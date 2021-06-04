ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Астролог рассказала, кому нужно бояться ретроградного Меркурия

Новина українською →
Пятница 04 июня 2021 19:05
Астролог рассказала, кому нужно бояться ретроградного Меркурия 28 мая начался ретроградный Меркурий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Сейчас период ретроградного Меркурия, а в ближайшем времени нас ждет коридор затмений. В течении ближайших месяцев некоторым людям стоит быть очень аккуратными.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала астролог Василиса Володина.

Она перечислила даты рождения тех, кому в ближайшие два месяца надо быть осторожнее за рулем и держать тайны при себе.

"Меркурий в этом суетливом мире важная персона, описывающая повседневную рутину – контакты-разговоры, поездки-перемещения, обучение, манипуляции с документами-справками, соцсети и СМИ", - написала эксперт.

Астролог назвала даты рождения людей, на которых может повлиять ретроградный Меркурий.

"Поэтому, если точки затмений атакуют и ваш личный Меркурий, внимание! В ближайшие два месяца за рулем не спим, лишний раз не болтаем, не откровенничаем, длительные поездки отменяем", – предупредила Володина.

  • 11.12.1960 – 12.12.1960

  • 13.12.1961 – 14.12.1961

  • 24.02.1965

  • 04.09.1966

  • 08.09.1973

  • 07.05.1975 – 08.05.1975

  • 05.03.1977 – 06.03.1977

  • 17.02.1979 – 18.02.1979

  • 11.12.1981 – 12.12.1981

  • 17.09.1985 – 18.09.1985

  • 13.12.1986 – 14.12.1986

  • 16.11.1992 – 18.11.1992

В чем заключается ретроградность

Ретроградный Меркурий – это период, когда, как кажется наблюдателям с Земли, планета после замирания в одной точке начинает движение в обратном направлении. На самом деле планета своей траектории не меняет.

Напомним, что астролог рассказала украинцам, как на них влияет ретроградный Меркурий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Кухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов Укрзализныци
Кухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов Укрзализныци