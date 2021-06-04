Астролог рассказала, кому нужно бояться ретроградного Меркурия

Сейчас период ретроградного Меркурия, а в ближайшем времени нас ждет коридор затмений. В течении ближайших месяцев некоторым людям стоит быть очень аккуратными.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала астролог Василиса Володина.

Она перечислила даты рождения тех, кому в ближайшие два месяца надо быть осторожнее за рулем и держать тайны при себе.

"Меркурий в этом суетливом мире важная персона, описывающая повседневную рутину – контакты-разговоры, поездки-перемещения, обучение, манипуляции с документами-справками, соцсети и СМИ", - написала эксперт.

Астролог назвала даты рождения людей, на которых может повлиять ретроградный Меркурий.

"Поэтому, если точки затмений атакуют и ваш личный Меркурий, внимание! В ближайшие два месяца за рулем не спим, лишний раз не болтаем, не откровенничаем, длительные поездки отменяем", – предупредила Володина.

11.12.1960 – 12.12.1960

13.12.1961 – 14.12.1961

24.02.1965

04.09.1966

08.09.1973

07.05.1975 – 08.05.1975

05.03.1977 – 06.03.1977

17.02.1979 – 18.02.1979

11.12.1981 – 12.12.1981

17.09.1985 – 18.09.1985

13.12.1986 – 14.12.1986

16.11.1992 – 18.11.1992

В чем заключается ретроградность

Ретроградный Меркурий – это период, когда, как кажется наблюдателям с Земли, планета после замирания в одной точке начинает движение в обратном направлении. На самом деле планета своей траектории не меняет.