Астролог рассказала украинцам, как на них влияет ретроградный Меркурий: все начинает тормозить

28 мая начался второй в 2021-м году период ретроградного Меркурия. Он продлится ровно три недели.

Астролог Ольга Масная в эфире "Украины 24" рассказала украинцам, что для них будет означать этот период.

В это время астрологи не рекомендуют людям начинать что-то новое, советуют воздержаться от путешествий, но вот переосмыслить свои поступки в этот период будет очень полезно.

"Пока планета ретроградная - вообще начинает все тормозить, чем она на земле управляет. Мы можем недополучать какие-то документы, мы можем их терять, у нас могут ломаться машины. Мы можем иметь неточную коммуникацию. Люди могут говорить одно, а мы их воспринимать по-другому", - рассказала астролог Ольга Масная.

По словам психологов, дело не в Меркурии, и даже не в его ретроградности, а в самовнушении, когда собственные неудачи человек перекладывает на "силы небесные".

"Это очень удобно с одной стороны, а с другой - очень опасно. Но прежде всего - это очень инфантильное поведение с точки зрения психологии. Потому что мы отказываемся брать ответственность за свою жизнь на себя - и отдаем ее какому-то неизвестному ретроградному Меркурию", - пояснила психолог Елена Рыхальская.

В чем заключается ретроградность

Ретроградный Меркурий – это период, когда, как кажется наблюдателям с Земли, планета после замирания в одной точке начинает движение в обратном направлении. На самом деле планета своей траектории не меняет.