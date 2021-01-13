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Астролог рассказала, кто разбогатеет в год Быка: такого шанса больше не будет!

Новина українською → Среда 13 января 2021 05:30
Астролог рассказала, кто разбогатеет в год Быка: такого шанса больше не будет! Гороскоп 2021 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 сулит некоторым людям невероятный успех в финансовой сфере в году Белого Металлического Быка. Астролог Василиса Володина рассказала, что в этом году Юпитер будет находиться в различных аспектах с Плутоном, что принесет материальное везение людям, рожденным в определенный период.

Так, уникальный шанс разбогатеть предоставиться в 2021 году тем, кто родился в период с 1968 по 1996 годы. Об этом пишет slovofraza.

"Этих людей будут ожидать большие успехи в бизнесе. Можно совершать дорогостоящие покупки, начинать новые дела. Денежные бонусы получать будут трудолюбивые и целеустремленные люди. Любой, кому сейчас от 25 до 53 лет, может найти золотую жилу, стать успешнее и богаче", - говорит Володина.

Чтобы усилить аспектацию планет и привлечь богатство, астролог рекомендует разработать конкретный план действий на ближайшие двенадцать месяцев. Тогда шансы у счастливчиков, попадающих в этот возрастной отрезок, усилятся в разы.

Если же вы не попали в этот перечень, отчаиваться не нужно. Володина советует проявлять больше внимательности и трудолюбия, чтобы добиться успехов.

Астролог рекомендует сохранять здоровый оптимизм, не бросать начатые дела и не унывать, если что-то пойдет не так.

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