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Астролог розповіла українцям, як на них впливає ретроградний Меркурій: все починає гальмувати

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Вівторок 01 червня 2021 19:41
Астролог розповіла українцям, як на них впливає ретроградний Меркурій: все починає гальмувати З 28 травня почався ретроградний Меркурій (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

28 травня почався другий в 2021-му році період ретроградного Меркурія. Він триватиме рівно три тижні.

Астролог Ольга масна в ефірі "України 24" розповіла українцям, що для них означатиме цей період.

В цей час астрологи не рекомендують людям починати щось нове, радять утриматися від подорожей, але ось переосмислити свої вчинки в цей період буде дуже корисно.

"Поки планета ретроградна - взагалі починає все гальмувати, чим вона на землі управляє. Ми можемо недоотримувати якісь документи, ми можемо їх втрачати, у нас можуть ламатися машини. Ми можемо мати неточну комунікацію. Люди можуть говорити одне, а ми їх сприймати по-іншому", - розповіла астролог Ольга масна.

За словами психологів, справа не в Меркурії, і навіть не в його ретроградності, а в самонавіюванні, коли власні невдачі людина перекладає на "сили небесні".

"Це дуже зручно з одного боку, а з іншого - дуже небезпечно. Але перш за все - це дуже інфантильна поведінка з точки зору психології. Тому що ми відмовляємося брати відповідальність за своє життя на себе - і віддаємо її якомусь невідомому ретроградному Меркурію",- пояснила психолог Олена Рихальська.

У чому полягає ретроградність

Ретроградний Меркурій - це період, коли, як здається спостерігачам із Землі, планета після завмирання в одній точці починає рух у зворотному напрямку. Насправді планета своєї траєкторії не змінює.

Як ми раніше писали, астролог попередила про небезпеку ретроградного Меркурія.

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