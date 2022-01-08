Астрологи рассказали, под каким девизом пройдет 2022 год для каждого знака Зодиака

Овен

"Для хорошей работы нужен хороший отдых"

Астрологи призывают представителей этого знака Зодиака не перегружать себя активной работой, которая отнимает много сил и времени, но внимательнее относиться к собственному здоровью и самочувствию, сохранять баланс между деловой занятостью и хобби, досугом, общением с друзьями - ведь энергии в 2022 году Овнам потребуется в избытке. Правильное здоровое питание и упражнения помогут восполнить запас сил, поддерживать настроение и бодрость.

Телец

"Любви все возрасты покорны"

Для Тельцов, по словам астрологов, 2022 год может стать более ярким на приятные события в сфере отношений и на романтическом фронте. У одиноких представителей этого знака Зодиака будет больше возможностей наладить личную жизнь, для чего специалисты рекомендуют не засиживаться на работах или дома, чтобы не упустить судьбоносной встречи. А для тех, у кого есть пара, резонно больше времени проводить наедине друг с другом - прогулки, свидания, совместные увлечения помогут вдохнуть страсть в отношения.

Близнецы

"Риск - дело благородное, но чаще всего не выгодное"

По словам астрологов, Близнецам следует быть особо взвешенными и не пускаться в сомнительные проекты ради эфемерной выгоды, так как этот год Тигра может "подложить свинью" в деловой сфере. Так, важно быть внимательными и не торопиться с принятием решений, и принимать их, опираясь на факты, а не домыслы и слухи - подобная тактика способна уберечь от серьезных ошибок и неприятностей во всех отраслях.

Рак

"Счастье есть - в него нужно только поверить"

Для Раков 2022 год может стать более удачливым, чем прошлый, если избавиться от лишних переживаний и оставить за спиной сомнения, которые мешают привлечению позитивных перемен. Специалисты рекомендуют провести над собой внутреннюю работу, проанализировать и переосмыслить достижения и промахи. Будучи последовательными и научившись извлекать уроки из сложившихся ситуаций, отказавшись от тех или иных напрасных фобий и не обременяя себя вредными привычками, можно гораздо легче справиться с любыми задачами.

Лев

"Счастливая жизнь - это череда перемен"

Львам в 2022 году гороскоп сулит повышенные шансы на позитивные изменения во всех сферах, если быть упорнее в устремлениях и целях, увереннее в собственных силах и смелее идти на новшества - и в линии поведения, и в сфере деятельности - чтобы лучше раскрыть свой потенциал и обрести действительно теплое место под солнцем. Астрологи отмечают, что умение вовремя разрывать токсичные привязки даст представителям этого знака Зодиака преимущество перед конкурентами.

Дева

"Нет предела совершенству"

2022-й станет для Дев увлекательным годом, полным побед и новых возможностей, от которых не стоит отказываться. Как рассказали астрологи, присущие этому знаку зодиакального круга качества - трудолюбие и скрупулезность - тут очень пригодятся. Открывать новые двери и расширять горизонты также позволят внимательность и усидчивость, умноженные на стремление разносторонне развиваться.

Весы

"Удача приходит к тем, кто работает над собой"

Для Весов этот 2022 год готовит и взлеты, и падения, но именно учет возможных промахов и умение преодолевать препятствия и двигаться дальше, извлекая полезные уроки от них, позволят добиться больших призов от судьбы. Как рассказали эксперты, этот период принесет множество возможностей, если верить в себя и не бояться где-то допустить ошибку сейчас, чтобы быстро исправить и уже не повторять ее в дальнейшем.

Скорпион

"Альтернатива - лучшее искусство ведения боя"

Скорпионам в 2022 году астрологи сулят время новых знаний и обретения полезного опыта. Ожидается, что представителям этого знака Зодиака придется принимать немало судьбоносных решений, когда потребуется умение мыслить стратегически, и, что важно, поиск альтернативных методов для привлечения благополучия, способность принимать компромиссные решения.

Стрелец

"Учиться никогда не поздно"

Саморазвитие и обретение новых знаний для Стрельцов в 2022-м может стать очень полезным, так как первая половина года, по словам астрологов, способна привнести много событий, на которые нужно будет оперативно и адекватно реагировать. Тут кстати придутся и курсы повышения квалификации, или в домашних условиях самостоятельный поиск полезной информации в интернете в справочниках и видеоуроках. Эксперты советуют не лениться лишний раз, делать зарядку для ума и применять на практике новые умения, что непременно поможет в привычной жизни.

Козерог

"Упорство и труд все перетрут"

В целом 2022 год для Козерогов в гороскопе указан как положительный, но важно тут, чтобы присущее знаку Зодиака упорство, граничащее с упрямством, использовалось как козырь. Как рассказали астрологи, нежелание сдаваться перед трудностями и комплексная работа над решением тех или иных задач поможет обойти конкурентов и позволит добиться и морального удовлетворения, и материальных благ.

Водолей

"Оптимизм свернет горы"

В 2022 году Водолеям не следует унывать, если определенные дела вдруг перестанут продвигаться, но при сохранении позитивного настроя и вере в собственные силы временные трудности преодолеть можно значительно легче, отыскать пути обхода и добиться счастливых перемен. Астрологи рекомендуют также больше внимания уделать своему здоровью и улучшению самочувствия, прислушиваться к советам близких, которые готовы подсказать и оказать поддержку, и отношения с ними должны быть теплыми.

Рыбы

"Путь к счастью нужно пройти самостоятельно"

Рыбам в 2022 году астрологи советуют быть решительнее и не отступать перед трудностями, при этом обойти преграды могут помочь не пути наименьшего сопротивления, но именно собственный, который придется проторить. Так, этот период станет временем побед, если представители этого знака Зодиака поверят в то, что способны на большее, и не будут зависеть от манипуляций.