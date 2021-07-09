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На Atlas Weekend выступила Верка Сердючка и пожаловалась на здоровье

Автор: Людмила Жукова

Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, стала хедлайнером музыкального фестиваля в Киеве Atlas Weekend. Зрители с нетерпением ждали перфоманса артиста, но в конце случилось непредвиденное.

Об этом стало известно из опубликованных в соцсетях видео с концерта.

На сцене Верка шутила, а вся команда поддерживала ее, а благодарные слушатели аплодировали.

В исполнении певца прозвучали хиты: "Все будет хорошо", "Гулянка", "Dancing Lasha Tumbai", "Любовь не трали-вали", "Дольче Габбана" и многие другие.

Уже в самом конце выступления проводница-Верка извинилась перед фанатами, мол, простите, если, что-то было не так. Артист сообщил, что на протяжении всего концерта плохо себя чувствовал.

Отметим, что несмотря на состояние здоровья Верка завела публику на все 100%.

Здоровье артиста пошатнулось в последнее время

Здоровье любимца украинской публики Андрея Данилко в последнее время находится под пристальным вниманием. Продюсер звезды Юрий Никитин оговорился в одном интервью, что у Данилко есть проблемы со здоровьем. Позже он отказался от своих слов. Однако позже сам Данилко признался, что он оздоравливается в санаториях, так как организм дал сбой после многочисленных гастролей и у него перепутался день с ночью.

К слову, ранее продюсер Никитин сам говорил, что подорвал здоровье артиста его плотный гастрольный график.

Как мы сообщали ранее, журналисты нашли место, где Данилко восстанавливает здоровье.

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Верка Сердючка