На Atlas Weekend выступила Верка Сердючка и пожаловалась на здоровье

На сцене Верка шутила, а вся команда поддерживала ее, а благодарные слушатели аплодировали.

В исполнении певца прозвучали хиты: "Все будет хорошо", "Гулянка", "Dancing Lasha Tumbai", "Любовь не трали-вали", "Дольче Габбана" и многие другие.

Уже в самом конце выступления проводница-Верка извинилась перед фанатами, мол, простите, если, что-то было не так. Артист сообщил, что на протяжении всего концерта плохо себя чувствовал.

Отметим, что несмотря на состояние здоровья Верка завела публику на все 100%.

Здоровье артиста пошатнулось в последнее время

Здоровье любимца украинской публики Андрея Данилко в последнее время находится под пристальным вниманием. Продюсер звезды Юрий Никитин оговорился в одном интервью, что у Данилко есть проблемы со здоровьем. Позже он отказался от своих слов. Однако позже сам Данилко признался, что он оздоравливается в санаториях, так как организм дал сбой после многочисленных гастролей и у него перепутался день с ночью.

К слову, ранее продюсер Никитин сам говорил, что подорвал здоровье артиста его плотный гастрольный график.