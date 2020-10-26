"Бабье лето", но с нюансами: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник

Погода в Украине во вторник, 27 октября, будет аномально теплой, солнечной и практически безветренной. Отметки у термометров будут доходить на юге до +20 градусов. Самые низкие показатели будут наблюдаться в Луганской области, где ожидается +13 градусов, что достаточно тепло. Точный прогноз погоды на вторник опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

Как уточняется, 27 октября украинцев ждет солнечная погода с переменной облачностью. Только в Одесской и Николаевской областях небо затянет дождевыми тучами, однако ожидаемые осадки будут несильными. В остальных регионах – минимальная вероятность выпадения дождя.

Температура в течение дня будет в среднем +14… +16 градусов. В центральных регионах, за исключением Киева, будет около +15… +19 градусов. Минимальные отметки у термометров ожидаются в восточных областях, где будет +13… +15 градусов. Самая теплая погода 27 октября ожидается на юге страны – до +17… +20 градусов.

В ночное время "минусов" не ожидается, однако критические низкие уровни тепла придут на восток, где будет до +3… +7 градусов. В остальных областях в среднем +6… +9 градусов в ночное время. На востоке, как и днем, уровень тепла будет на несколько градусов выше – до +10… +13 градусов.

Погода в Украине на 27 октября (карта: meteo.gov.ua)

Также метеорологи предупреждают, что с 26 по 28 октября в большинстве восточных районов и Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что ранее мы публиковали детальный прогноз погоды на ноябрь. Погода в ноябре обещает быть аномальной.

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