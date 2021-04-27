Если БАДы не работают: нутрициолог рассказала, как получить настоящий результат

"Я уже истратила тысячи на БАДы, а результата нет! Наверное, я их неправильно подобрала? А, может, я принимаю слишком маленькие дозировки? Что делать?". Таким вопросом озадачены многие.

Специалист по питанию отметила, что она решила прояснить ситуацию не для тех случаев, когда препараты просто неправильно подобраны, часто - самостоятельно, "методом тыка".

"Например, когда вы сделали это сами, руководствуясь принципом "в интернете где-то читала...". Мы про тот случай, когда все подобрано специалистом: верно, но не работает", - написала Катерина.

Не стоит "назначать" себе витамины самостоятельно (фото: pexels.com)

Йенсен написала, что БАДы - это витамины и минералы, травы и другие полезные вещества, которые призваны помочь восстановить дефициты тех или иных веществ, оказать заживляющее и противовоспалительное действие.

Почему БАДы не работают

"В общем - волшебные пилюльки, да и только! Так почему же такое "волшебство" не работает на вас? Все просто. Все БАДы, какими бы правильными и волшебными они не были, выступают в роли некоего пластыря, который пытается решить вашу проблему, которая... взялась не из воздуха. А от вполне себе физических и реальных проблем либо в вашем питании, либо в образе жизни.

Нехватка любого вещества (витамина - минерала) часто возникает не столько от того, что у вас его нет в питании (хотя, и такое бывает), сколько из-за перерасхода вещества и / или его неусвоения", - рассказала нутрициолог.

Она добавила, что можно оппиться железа, но если не убрать источник утечки железа (например, обильные месячные), то нечего и мечтать о долгосрочных улучшения состояния - какое бы прекрасное железо ни принимали.

"Или же вы питаетесь пищей, на которую у вас скрытая аллергия и на которую ваше тело реагирует воспалениями. Например, обожаете творожок и сыры, ветчину и вино, но от них у вас разрушаются суставы. Вы бежите за рыбьим жиром и куркумой (они обладают противовоспалительными свойствами), чтобы снизить болевые ощущения от воспаленных коленей, но... воз и ныне там. Ведь сыр с вином так и остались в вашем рационе», - подчеркнула нутрициолог.

Йенсен подытожила, что если продолжать разрушать себя, пытаясь облегчить процесс БАДами, результата не будет.

"Это, не спорю, проще, чем менять питание и ограничить себя в любимых продуктах. Но... и толку от такой тактики немного. БАДы - это прекрасно, но настоящий результат они дадут только вместе с изменениями в питании и образе жизни", - написала Катерина.