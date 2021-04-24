ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Штангам и гантелям - нет: Анита Луценко назвала идеальные тренировки при варикозе

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 09:07
Штангам и гантелям - нет: Анита Луценко назвала идеальные тренировки при варикозе Как тренироваться при варикозе (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Варикоз появляется, когда кровь плохо течет от ног снизу вверх, а движется вниз (клапаны не справляются). Кровь застаивается, вены еще увеличиваются и слабеют. Наиболее характерно - для профессий, где долго стоят.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала фитнес-тренер Анита Луценко.

"Сразу оговорюсь, что при варикозе рекомендуются занятия в специальных, индивидуальных, гольфах", - подчеркнула Анита.

Штангам и гантелям - нет: Анита Луценко назвала идеальные тренировки при варикозеПротивопоказания при варикозе - чего нельзя делать? (фото: instagram.com/anitasporty)

Противопоказания для тренировок при варикозе

  1. "Статические упражнения (когда сели, например, под стенкой и сидим 30 секунд).
  2. Большие веса с натуживанием (штанги и тяжелые гантели). Геморой - это тоже варикоз.
  3. Прокатывание ролом мест выпячивания вен.
  4. Работа с резинками со здавливанием зоны с выпячивания вен.
  5. Тренировки с постоянным стоянием без смены положений и включения икр в работу.

Какие тренировке показаны при варикозе

  1. Плавание - идеально!
  2. Упражнения, где ноги поднимаются выше головы (тренировка ног и ягодиц, лежа на спине, на боку, на четвереньках и одна поднимается).
  3. Развитие дыхания и работа с мышцами тазового дна.
  4. Пилатес.
  5. Йога динамическая.
  6. Растяжки.
  7. Быстрая ходьба и легкие пробежки в гольфах с постоянным контролем, не становится ли хуже.
  8. Пресс, руки, грудь, спина (не все, стоя, лучше - ближе к горизонтальным положениям). И не забывайте о нормальном здоровом питании, от которого, собственно, и зависит вес", - посоветовала Анита.

Также не пропустите, как сузить талию, простые советы от фитнес-тренера Аниты Луценко.

Напомним также, нутрициолог рассказала, как уменьшить талию, не делая вообще никаких упражнений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни здоровье тренер Анита Луценко красота
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Пасха в Украине будет холодной и мокрой: прогноз синоптиков на майские праздники
Пасха в Украине будет холодной и мокрой: прогноз синоптиков на майские праздники