Беременная Меган Маркл засветила новое роскошное кольцо
Беременная Меган Маркл во время появления онлайн на записи ролика Spotify Stream On покрасовалась не только дорогущими платьем от Oscar de la Renta, но и засветила брендовое кольцо с шестикаратным розовым сапфиром.
Канадская марка, производитель украшения, не преминула похвастаться этим в Instagram.
Ювелиры рассказывают, что новое украшение на пальчике герцогини Сассекской сделано из переработанного желтого золота с россыпью бриллиантов 0,20 карата. В центре кольца красуется розовый сапфир Rose Cut Pink Sapphire в 6 каратов.
Сейчас герцогиня в положении, что не могло не отразиться на ее внешнем виде. Поклонники отмечают, что 39-летняя Меган выглядит великолепно.
Свежести ее образу придало платье с принтом лимонов Oscar de la Renta стоимостью 3490 долларов.
Меган Маркл любит ювелирные украшения (фото: instagram.com/ecksand)
"Мы не только радуемся подкаста Archewell Audio, а и невероятно гордимся тем, что Меган решила одеть одно из наших экологических украшений во время своего первого публичного выступления с момента объявления о своей беременности", - подчеркнули создатели украшения.
Кольцо Меган Маркл (фото: instagram.com/ecksand)
Также в день записи последнего видео на Меган часы от Cartier и браслет от этого же бренда.
Ранее мы писали про историю любви, скандалов и трагедий самой звездной королевской пары - Меган Маркл и принца Гарри.
Также стало известно, когда герцогиня Сассекская родит второго ребенка.