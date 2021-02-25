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Беременная Меган Маркл засветила новое роскошное кольцо

Новина українською → США, Четверг 25 февраля 2021 19:00
Беременная Меган Маркл засветила новое роскошное кольцо Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Беременная Меган Маркл во время появления онлайн на записи ролика Spotify Stream On покрасовалась не только дорогущими платьем от Oscar de la Renta, но и засветила брендовое кольцо с шестикаратным розовым сапфиром.

Канадская марка, производитель украшения, не преминула похвастаться этим в Instagram.

Ювелиры рассказывают, что новое украшение на пальчике герцогини Сассекской сделано из переработанного желтого золота с россыпью бриллиантов 0,20 карата. В центре кольца красуется розовый сапфир Rose Cut Pink Sapphire в 6 каратов.

Сейчас герцогиня в положении, что не могло не отразиться на ее внешнем виде. Поклонники отмечают, что 39-летняя Меган выглядит великолепно.

Свежести ее образу придало платье с принтом лимонов Oscar de la Renta стоимостью 3490 долларов.

Беременная Меган Маркл засветила новое роскошное кольцоБеременная Меган Маркл засветила новое роскошное кольцо

Меган Маркл любит ювелирные украшения (фото: instagram.com/ecksand)

"Мы не только радуемся подкаста Archewell Audio, а и невероятно гордимся тем, что Меган решила одеть одно из наших экологических украшений во время своего первого публичного выступления с момента объявления о своей беременности", - подчеркнули создатели украшения.

Беременная Меган Маркл засветила новое роскошное кольцо

Кольцо Меган Маркл (фото: instagram.com/ecksand)

Также в день записи последнего видео на Меган часы от Cartier и браслет от этого же бренда.

Ранее мы писали про историю любви, скандалов и трагедий самой звездной королевской пары - Меган Маркл и принца Гарри.

Также стало известно, когда герцогиня Сассекская родит второго ребенка.

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