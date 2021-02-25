Вагітна Меган Маркл засвітила нову розкішну каблучку
Вагітна Меган Маркл під час появи онлайн на запису ролика Spotify Stream On покрасувалася не тільки дорогою сукнею від Oscar de la Renta, але й засвітила брендову каблучку з шестикаратним рожевим сапфіром.
Канадська марка, виробник прикраси, не забула похвалитися цим в Instagram.
Ювеліри розповідають, що нова прикраса на пальчику герцогині Сассекської зроблена з переробленого жовтого золота з розсипом діамантів 0,20 карата. У центрі каблучки красується рожевий сапфір Rose Cut Pink Sapphire у 6 каратів.
Зараз герцогиня в положенні, що не могло не позначитися на її зовнішньому вигляді. Шанувальники відзначають, що 39-річна Меган виглядає чудово.
Свіжості її образу додала сукня з принтом лимонів Oscar de la Renta вартістю 3490 доларів.
Меган Маркл любить ювелірні прикраси (фото: instagram.com/ecksand)
"Ми не тільки радіємо подкасту Archewell Audio, а й неймовірно пишаємося тим, що Меган вирішила одягнути одну з наших екологічних прикрас під час свого першого публічного виступу з моменту оголошення про свою вагітність", - підкреслили творці прикраси.
Кільце Меган Маркл (фото: instagram.com/ecksand)
Також в день останнього запису відео на Меган годинник від Cartier і браслет від цього ж бренду.
Раніше ми писали про історію любові, скандалів і трагедій найзірковішої королівської пари - Меган Маркл і принца Гаррі.
Також стало відомо, коли герцогиня Сассекська народить другу дитину.