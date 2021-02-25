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Вагітна Меган Маркл засвітила нову розкішну каблучку

Новость на русском → США, Четвер 25 лютого 2021 19:00
Вагітна Меган Маркл засвітила нову розкішну каблучку Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Вагітна Меган Маркл під час появи онлайн на запису ролика Spotify Stream On покрасувалася не тільки дорогою сукнею від Oscar de la Renta, але й засвітила брендову каблучку з шестикаратним рожевим сапфіром.

Канадська марка, виробник прикраси, не забула похвалитися цим в Instagram.

Ювеліри розповідають, що нова прикраса на пальчику герцогині Сассекської зроблена з переробленого жовтого золота з розсипом діамантів 0,20 карата. У центрі каблучки красується рожевий сапфір Rose Cut Pink Sapphire у 6 каратів.

Зараз герцогиня в положенні, що не могло не позначитися на її зовнішньому вигляді. Шанувальники відзначають, що 39-річна Меган виглядає чудово.

Свіжості її образу додала сукня з принтом лимонів Oscar de la Renta вартістю 3490 доларів.

Вагітна Меган Маркл засвітила нову розкішну каблучкуВагітна Меган Маркл засвітила нову розкішну каблучку

Меган Маркл любить ювелірні прикраси (фото: instagram.com/ecksand)

"Ми не тільки радіємо подкасту Archewell Audio, а й неймовірно пишаємося тим, що Меган вирішила одягнути одну з наших екологічних прикрас під час свого першого публічного виступу з моменту оголошення про свою вагітність", - підкреслили творці прикраси.

Вагітна Меган Маркл засвітила нову розкішну каблучку

Кільце Меган Маркл (фото: instagram.com/ecksand)

Також в день останнього запису відео на Меган годинник від Cartier і браслет від цього ж бренду.

Раніше ми писали про історію любові, скандалів і трагедій найзірковішої королівської пари - Меган Маркл і принца Гаррі.

Також стало відомо, коли герцогиня Сассекська народить другу дитину.

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