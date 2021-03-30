Беременная невеста "Холостяка 10" рассказала, сколько килограммов набрала: нормальный пирожок

Холостяк-10" Макс Михайлюк и его возлюбленная , модель Дарья Хлистун ожидают первенца. Влюбленные долго скрывали свои отношения, ведь их роман закрутился неожиданно для них самих и перерос в нечто серьезное. Даша сейчас находится в интересном положении.

Своим подписчикам в Instagram она решила рассказать, на сколько килограммов поправилась за беременность.

Звезда даже на последних месяцах беременности очень активно общается со своими подписчиками. Она ответила на популярный вопрос о своем весе.

Украинская модель откровенно рассказала, что за время беременности она набрала 20 килограммов.

Дарья Хлистун рассекретила свой вес (Скриншот)

Отметим, что парочка уже рассказала, когда на свет появится их первенец. Ребенок должен родиться 21 апреля. Имя для малышки родители выбрали, они назовут ее Ариана.