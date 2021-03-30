ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вагітна наречена "Холостяка 10" розповіла, скільки кілограмів набрала: нормальний пиріжок

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 14:31
Вагітна наречена "Холостяка 10" розповіла, скільки кілограмів набрала: нормальний пиріжок Фото: Вагітна Даша Хлистун розповіла, на скільки збільшилася (instagram.com.dash khlystunte)
Автор: Людмила Жукова

Холостяк-10" Макс Михайлюк і його кохана, модель Дар'я Хлистун очікують первістка. Закохані довго приховували свої стосунки, адже їх закрутився роман несподівано для них самих і переріс у щось серйозне. Даша зараз знаходиться в цікавому положенні.

Своїм підписникам в Instagram вона вирішила розповісти, на скільки кілограмів вона погладшала за вагітність.

Зірка навіть на останніх місяцях вагітності дуже активно спілкується зі своїми передплатниками. Вона відповіла на популярне питання про свою вагу.

Українська модель відверто розповіла, що за час вагітності вона набрала 20 кілограмів.

Вагітна наречена &quot;Холостяка 10&quot; розповіла, скільки кілограмів набрала: нормальний пиріжокДар'я Хлистун розсекретила свою вагу (Скріншот)

Зазначимо, що парочка вже розповіла, коли на світ з'явиться їхній первісток. Дитина має народитися 21 квітня. Ім'я для малятка батьки вибрали, вони назвуть її Аріана.

Нагадаємо, що раніше Дарина написала докладний пост про те, як зародився її роман з Максимом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Холостяк
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українцям будуть безоплатно надавати деякі стоматологічні послуги: які саме
Українцям будуть безоплатно надавати деякі стоматологічні послуги: які саме