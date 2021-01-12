Беременная жена Павлика рассказала, как они зачали ребенка: пытались не раз

Беременная первенцем жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала подробности про свое интересное положение.

26-летняя концертный директор и жена музыканта в Instagram-stories ответила на вопросы, интересующие ее подписчиков.

Сроки беременности девушка пока решила держать в секрете. А вот о планах зачатия Екатерина рассказала много. По ее словам, этот шаг был запланированным, поэтому новость о беременности не стала неожиданностью ни для девушки, ни для народного артиста.

"Я не верила, сделала три раза тест - все равно не верила. Пошла, сдала ХГЧ-кровь, все равно не верила. Сдала в динамике через два дня, и только тогда поверила", - рассказывает Екатерина.

Также девушка добавила, что срок у нее больше, чем можно судить по миниатюрному животу. И рожать она будет раньше, чем в конце июля - начале августа.

Екатерина Репяхова беременна от Виктора Павлика (скрин: instagram.com/repyahovakate)

Чтобы подготовиться к зачатию, оба супруга прошли обследование и только потом приступили к делу. А вот забеременеть Екатерине, по ее словам, удалось только с четвертой попытки.

"С первой не получилось, и со второй, и с третьей. А потом получилось", - ответила девушка.

Жена Виктора Павлика ждет ребенка (скрин: instagram.com/repyahovakate)

Пол малыша они узнали еще 30 декабря. Сама Екатерина была уверена, что ждет девочку, хотя Виктор мечтал о мальчике - продолжателе рода.

"Я очень сильно переживала. Потом еще сутки осознавала и первую ночь спать не могла. Думала, на какие кружки будем сдавать нашего ребенка", - сказала она.

Напомним, что 12 мая 2020 года артист женился на своем концертном директоре - Катерине Репяховой. Избранница младше музыканта на 28 лет. Екатерина стала четвертой женой Виктора Павлика. От предыдущих браков у него трое детей: Александр, Кристина и Павел, умерший в 2020 году после длительной борьбы с раком.