ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вагітна дружина Павліка розповіла, як вони зачали дитину: пробували не раз

Новость на русском → Вівторок 12 січня 2021 12:51
Вагітна дружина Павліка розповіла, як вони зачали дитину: пробували не раз Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Світлана Мащенко

Вагітна первістком дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла подробиці про своє цікаве становище.

26-річна концертний директор і дружина музиканта в Instagram-stories відповіла на питання, які цікавлять її підписників.

Терміни вагітності дівчина вирішила поки що тримати в секреті. А от про плани зачаття Катерина розповіла багато. За її словами, цей крок був запланованим, тому новина про вагітність не стала несподіванкою ні для дівчини, ні для народного артиста.

"Я не вірила, зробила три рази тест - все одно не вірила. Пішла, здала ХГЛ-кров, все одно не вірила. Здала в динаміці через два дні, і тільки тоді повірила", - розповідає Катерина.

Також дівчина додала, що термін у неї більше, ніж можна судити по мініатюрному животу. І народжувати вона буде раніше, ніж в кінці липня - початку серпня.

Вагітна дружина Павліка розповіла, як вони зачали дитину: пробували не раз

Катерина Репяхова вагітна від Віктора Павліка (скрін: instagram.com/repyahovakate)

Щоб підготуватися до зачаття, обоє пройшли обстеження і тільки потім приступили до справи. А ось завагітніти Катерині, за її словами, вдалося тільки з четвертої спроби.

"З першої не вийшло, і з другої, і з третьої. А потім вийшло", - відповіла дівчина.

Вагітна дружина Павліка розповіла, як вони зачали дитину: пробували не раз

Дружина Віктора Павліка чекає дитину (скрін: instagram.com/repyahovakate)

Стать малюка вони дізналися ще 30 грудня. Сама Катерина була впевнена, що чекає дівчинку, хоча Віктор мріяв про хлопчика - продовжувача роду.

"Я дуже сильно переживала. Потім ще добу усвідомлювала і першу ніч спати не могла. Думала, на які гуртки будемо здавати нашу дитину", - сказала вона.

Нагадаємо, що 12 травня 2020 року артист одружився на своїй концертній директорці - Катерині Репяховій. Обраниця молодша за музиканта на 28 років. Катерина стала четвертою дружиною Віктора Павліка. Від попередніх шлюбів у нього троє дітей: Олександр, Христина і Павло, що помер у 2020 році після тривалої боротьби з раком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Виктор Павлик
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Сніг до 15 см, хуртовина та штормовий вітер: в Україні різко зміниться погода
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Сніг до 15 см, хуртовина та штормовий вітер: в Україні різко зміниться погода