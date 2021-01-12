Вагітна дружина Павліка розповіла, як вони зачали дитину: пробували не раз

Вагітна первістком дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла подробиці про своє цікаве становище.

26-річна концертний директор і дружина музиканта в Instagram-stories відповіла на питання, які цікавлять її підписників.

Терміни вагітності дівчина вирішила поки що тримати в секреті. А от про плани зачаття Катерина розповіла багато. За її словами, цей крок був запланованим, тому новина про вагітність не стала несподіванкою ні для дівчини, ні для народного артиста.

"Я не вірила, зробила три рази тест - все одно не вірила. Пішла, здала ХГЛ-кров, все одно не вірила. Здала в динаміці через два дні, і тільки тоді повірила", - розповідає Катерина.

Також дівчина додала, що термін у неї більше, ніж можна судити по мініатюрному животу. І народжувати вона буде раніше, ніж в кінці липня - початку серпня.

Катерина Репяхова вагітна від Віктора Павліка (скрін: instagram.com/repyahovakate)

Щоб підготуватися до зачаття, обоє пройшли обстеження і тільки потім приступили до справи. А ось завагітніти Катерині, за її словами, вдалося тільки з четвертої спроби.

"З першої не вийшло, і з другої, і з третьої. А потім вийшло", - відповіла дівчина.

Дружина Віктора Павліка чекає дитину (скрін: instagram.com/repyahovakate)

Стать малюка вони дізналися ще 30 грудня. Сама Катерина була впевнена, що чекає дівчинку, хоча Віктор мріяв про хлопчика - продовжувача роду.

"Я дуже сильно переживала. Потім ще добу усвідомлювала і першу ніч спати не могла. Думала, на які гуртки будемо здавати нашу дитину", - сказала вона.

Нагадаємо, що 12 травня 2020 року артист одружився на своїй концертній директорці - Катерині Репяховій. Обраниця молодша за музиканта на 28 років. Катерина стала четвертою дружиною Віктора Павліка. Від попередніх шлюбів у нього троє дітей: Олександр, Христина і Павло, що помер у 2020 році після тривалої боротьби з раком.