ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беременная жена Виктора Павлика показала подарок от мужа на день рождения

Новина українською →
Воскресенье 13 июня 2021 21:02
Беременная жена Виктора Павлика показала подарок от мужа на день рождения Фото: Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Роман Мирончук

Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая скоро родит сына, празднует сегодня, 13 июня, 27-летие. При этом она показала, что ей подарил муж.

Видео подарка она опубликовала в Instagram-stories.

Виктор Павлик подарил своей жене часы и роскошный букет цветов.

Беременная жена Виктора Павлика показала подарок от мужа на день рожденияБеременная жена Виктора Павлика показала подарок от мужа на день рождения

Екатерина Репяхова отмечает день рождения (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Любимый постарался в этом году. Надо ему чаще рожать", - написала девушка.

При этом праздничный день у нее начался в того, что она пошла завтрак в кафе со своей мамой, где они заказали сладости.

Беременная жена Виктора Павлика показала подарок от мужа на день рождения

Екатерина Репяхова отмечает день рождения (фото: instagram.com/repyahovakate)

После этого Репяхова отправилась в салон красоты, чтобы подготовиться к вечернему празднованию в ресторане. Перед поездкой она взяла с собой в машину сумку для роддома.

Беременная жена Виктора Павлика показала подарок от мужа на день рождения

Екатерина Репяхова отмечает день рождения (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Максимально опухшая и максимально счастливая! У меня самый лучший муж, мама, друзья и жизнь! А еще меня ждет самое большое событие в моей жизни. Мой Мишутка! Огромное спасибо всем за поздравления", - написала именинница.

Напомним, Екатерина Репяхова часто рассказывает о своем самочувствии и вот недавно она всполошила сеть признанием о болезни. Будущая мама расслабилась и простудилась на 39 неделе беременности. У нее был сильный кашель, заложило нос и были боли в горле.

Мы также писали о том, что Екатерина Репяхова рассказала, будет ли муж присутствовать на родах.

Читайте LITE в Google News
Новости Украины Стиль жизни шоубиз Екатерина Репяхова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Яркое видео всех голов сборной Украины на пути к Евро 2020
Яркое видео всех голов сборной Украины на пути к Евро 2020