Беременная жена Виктора Павлика показала подарок от мужа на день рождения

Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая скоро родит сына, празднует сегодня, 13 июня, 27-летие. При этом она показала, что ей подарил муж.

Виктор Павлик подарил своей жене часы и роскошный букет цветов.

Екатерина Репяхова отмечает день рождения (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Любимый постарался в этом году. Надо ему чаще рожать", - написала девушка.

При этом праздничный день у нее начался в того, что она пошла завтрак в кафе со своей мамой, где они заказали сладости.

Екатерина Репяхова отмечает день рождения (фото: instagram.com/repyahovakate)

После этого Репяхова отправилась в салон красоты, чтобы подготовиться к вечернему празднованию в ресторане. Перед поездкой она взяла с собой в машину сумку для роддома.

Екатерина Репяхова отмечает день рождения (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Максимально опухшая и максимально счастливая! У меня самый лучший муж, мама, друзья и жизнь! А еще меня ждет самое большое событие в моей жизни. Мой Мишутка! Огромное спасибо всем за поздравления", - написала именинница.