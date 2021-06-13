Беременная жена Виктора Павлика показала подарок от мужа на день рождения
Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая скоро родит сына, празднует сегодня, 13 июня, 27-летие. При этом она показала, что ей подарил муж.
Видео подарка она опубликовала в Instagram-stories.
Виктор Павлик подарил своей жене часы и роскошный букет цветов.
Екатерина Репяхова отмечает день рождения (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Любимый постарался в этом году. Надо ему чаще рожать", - написала девушка.
При этом праздничный день у нее начался в того, что она пошла завтрак в кафе со своей мамой, где они заказали сладости.
Екатерина Репяхова отмечает день рождения (фото: instagram.com/repyahovakate)
После этого Репяхова отправилась в салон красоты, чтобы подготовиться к вечернему празднованию в ресторане. Перед поездкой она взяла с собой в машину сумку для роддома.
Екатерина Репяхова отмечает день рождения (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Максимально опухшая и максимально счастливая! У меня самый лучший муж, мама, друзья и жизнь! А еще меня ждет самое большое событие в моей жизни. Мой Мишутка! Огромное спасибо всем за поздравления", - написала именинница.
Напомним, Екатерина Репяхова часто рассказывает о своем самочувствии и вот недавно она всполошила сеть признанием о болезни. Будущая мама расслабилась и простудилась на 39 неделе беременности. У нее был сильный кашель, заложило нос и были боли в горле.
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