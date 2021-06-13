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Вагітна дружина Віктора Павлика показала подарунок від чоловіка на день народження

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Неділя 13 червня 2021 21:02
Вагітна дружина Віктора Павлика показала подарунок від чоловіка на день народження Фото: Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Роман Мирончук

Молода дружина відомого українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка скоро народить сина, святкує сьогодні, 13 червня, 27-річчя. При цьому вона показала, що їй подарував чоловік.

Відео подарунка вона опублікувала в Instagram-stories.

Віктор Павлик подарував своїй дружині годинник і розкішний букет квітів.

Вагітна дружина Віктора Павлика показала подарунок від чоловіка на день народженняВагітна дружина Віктора Павлика показала подарунок від чоловіка на день народження

Катерина Репяхова відзначає день народження (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Коханий постарався в цьому році. Треба йому частіше народжувати", - написала дівчина.

При цьому святковий день у неї почався в того, що вона пішла сніданок в кафе зі своєю мамою, де вони замовили солодощі.

Вагітна дружина Віктора Павлика показала подарунок від чоловіка на день народження

Катерина Репяхова відзначає день народження (фото: instagram.com/repyahovakate)

Після цього Репяхова вирушила в салон краси, щоб підготуватися до вечірнього святкування в ресторані. Перед поїздкою вона взяла з собою в машину сумку для пологового будинку.

Вагітна дружина Віктора Павлика показала подарунок від чоловіка на день народження

Катерина Репяхова відзначає день народження (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Максимально опухла і максимально щаслива! У мене найкращий чоловік, мама, друзі і життя! А ще мене чекає найбільша подія в моєму житті. Мій Мишко! Величезне спасибі всім за привітання", - написала іменинниця.

Нагадаємо, Катерина Репяхова часто розповідає про своє самопочуття і ось недавно вона сполошила мережу визнанням про хворобу. Майбутня мама розслабилася і застудилася на 39 тижні вагітності. У неї був сильний кашель, заклало ніс і були болі в горлі.

Ми також писали про те, що Катерина Репяхова розповіла, чи буде чоловік присутній на пологах.

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