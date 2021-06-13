Вагітна дружина Віктора Павлика показала подарунок від чоловіка на день народження

Молода дружина відомого українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка скоро народить сина, святкує сьогодні, 13 червня, 27-річчя. При цьому вона показала, що їй подарував чоловік.

Віктор Павлик подарував своїй дружині годинник і розкішний букет квітів.

Катерина Репяхова відзначає день народження (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Коханий постарався в цьому році. Треба йому частіше народжувати", - написала дівчина.

При цьому святковий день у неї почався в того, що вона пішла сніданок в кафе зі своєю мамою, де вони замовили солодощі.

Катерина Репяхова відзначає день народження (фото: instagram.com/repyahovakate)

Після цього Репяхова вирушила в салон краси, щоб підготуватися до вечірнього святкування в ресторані. Перед поїздкою вона взяла з собою в машину сумку для пологового будинку.

Катерина Репяхова відзначає день народження (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Максимально опухла і максимально щаслива! У мене найкращий чоловік, мама, друзі і життя! А ще мене чекає найбільша подія в моєму житті. Мій Мишко! Величезне спасибі всім за привітання", - написала іменинниця.