Беременная жена Виктора Павлика рассказала о жуткой сцене в отеле Египта: больше не вернемся
Беременная жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась впечатлениями об отдыхе в Египте. Она рассказала подписчикам, что ее потрясло в отеле. Супругу певца до глубины души возмутило караоке в гостинице, которое не умолкало всю ночь и мешало спокойно спать.
О таком кошмарном инциденте она поведала в Instagram-stories.
Катерина рассказала, что туристы нестройными голосами пытаются исполнить один из хитов группы "АВВА".
"Как вам такое развлечение в отеле? Караоке на всю территорию", - написала возмущенная Репяхова.
Также она показала, как они с мужем уезжают из отеля, а их чемоданы к машине везет сотрудник отеля.
"Пока, Альбатрос (название отеля - Ред.) А вот и наша машинка. До свиданья, больше мы к вам не вернемся", - сказала Екатерина.
Виктор Павлик и его жена уезжают из отеля в Египте (Скриншот)
Отметим, что это уже не первая неприятность в отеле Египта, о которой рассказывает Репяхова. Ранее будущую маму не устроил сервис в отеле, где она остановилась, о чем Екатерина решила рассказать публично.
Как мы писали ранее, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик призналась, как назовут сына.