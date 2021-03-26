ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беременная жена Виктора Павлика рассказала о жуткой сцене в отеле Египта: больше не вернемся

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 16:01
Беременная жена Виктора Павлика рассказала о жуткой сцене в отеле Египта: больше не вернемся Фото: Беременная жена Виктора Павлика рассказала об отдыхе в Египте (instagram com repyahovakate)
Автор: Людмила Жукова

Беременная жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась впечатлениями об отдыхе в Египте. Она рассказала подписчикам, что ее потрясло в отеле. Супругу певца до глубины души возмутило караоке в гостинице, которое не умолкало всю ночь и мешало спокойно спать.

О таком кошмарном инциденте она поведала в Instagram-stories.

Катерина рассказала, что туристы нестройными голосами пытаются исполнить один из хитов группы "АВВА".

"Как вам такое развлечение в отеле? Караоке на всю территорию", - написала возмущенная Репяхова.

Также она показала, как они с мужем уезжают из отеля, а их чемоданы к машине везет сотрудник отеля.

"Пока, Альбатрос (название отеля - Ред.) А вот и наша машинка. До свиданья, больше мы к вам не вернемся", - сказала Екатерина.

Беременная жена Виктора Павлика рассказала о жуткой сцене в отеле Египта: больше не вернемсяВиктор Павлик и его жена уезжают из отеля в Египте (Скриншот)

Отметим, что это уже не первая неприятность в отеле Египта, о которой рассказывает Репяхова. Ранее будущую маму не устроил сервис в отеле, где она остановилась, о чем Екатерина решила рассказать публично.

Как мы писали ранее, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик призналась, как назовут сына.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Виктор Павлик
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Степанов назвал главные проблемы в лечении коронавируса, от которых волосы встают дыбом
Степанов назвал главные проблемы в лечении коронавируса, от которых волосы встают дыбом