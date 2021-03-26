Вагітна дружина Віктора Павліка розповіла про страшну сцені в готелі Єгипту: більше не повернемося
Вагітна дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася враженнями про відпочинок в Єгипті. Вона розповіла підписникам, що її вразило в готелі. Дружину співака до глибини душі обурило караоке у готелі, яке не змовкало всю ніч і заважало спокійно спати.
Про такий жахливий інцидент вона розповіла в Instagram-stories.
Катерина розповіла, що туристи нестрункими голосами намагаються виконати один з хітів групи "АВВА".
"Як вам така розвага в готелі? Караоке на всю територію", - написала обурена Репяхова.
Також вона показала, як вони з чоловіком виїжджає з готелю, а їхні валізи до машини везе співробітник готелю.
"Поки, Альбатрос (назва готелю - Ред.) А ось і наша машинка. До побачення, більше ми не повернемося", - сказала Катерина.
Віктор Павлік та його дружина виїжджає з готелю в Єгипті (Скріншот)
Зазначимо, що це вже не перша неприємність в готелі Єгипту, про яку розповідає Репяхова. Раніше майбутню маму не влаштував сервіс в готелі, де вона зупинилася, про що Катерина вирішила розповісти публічно.
Як ми писали раніше, Катерина Репяхова і Віктор Павлік розказали як назвуть сина.