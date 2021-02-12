Как беременный хожу: Виктор Павлик пожаловался на лишний вес

Виктор Павлик пожаловался, что прибавил в весе, когда примерял эксклюзивную вышиванку в присутствии супруги.

Кадры из примерочной показала в Instagram молодая жена артиста Екатерина Репяхова.

Музыкант примерял новую вышиванку в ателье, которую ему шьют на заказ.

"На примерке вышиванки. Кто не в курсе, мы в Ивано-Франковске шьем фемили лук для троих", - подписала видео Репяхова.

Павлик покрутился в наряде, заметив, что в области талии суживать ничего не нужно.

"А тут впритык - уже не дам, - говорит 55-летний артист, показывая на округлившиеся формы. - Живот сразу лезет. Смотри, как беременный хожу".

Когда жена за кадром намекнула, что можно было бы сходить в тренажерный зал, народный артист отмахнулся: "Да какие тренажерки в этом возрасте".

Виктор Павлик пожаловался на беременный живот (видео: instagram.com/stories/repyahovakate)