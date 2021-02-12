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Как беременный хожу: Виктор Павлик пожаловался на лишний вес

Новина українською → Пятница 12 февраля 2021 12:45
Как беременный хожу: Виктор Павлик пожаловался на лишний вес Виктор Павлик (фото: facebook.com/vpavlik100)
Автор: Светлана Мащенко

Виктор Павлик пожаловался, что прибавил в весе, когда примерял эксклюзивную вышиванку в присутствии супруги.

Кадры из примерочной показала в Instagram молодая жена артиста Екатерина Репяхова.

Музыкант примерял новую вышиванку в ателье, которую ему шьют на заказ.

"На примерке вышиванки. Кто не в курсе, мы в Ивано-Франковске шьем фемили лук для троих", - подписала видео Репяхова.

Павлик покрутился в наряде, заметив, что в области талии суживать ничего не нужно.

"А тут впритык - уже не дам, - говорит 55-летний артист, показывая на округлившиеся формы. - Живот сразу лезет. Смотри, как беременный хожу".

Когда жена за кадром намекнула, что можно было бы сходить в тренажерный зал, народный артист отмахнулся: "Да какие тренажерки в этом возрасте".

Виктор Павлик пожаловался на беременный живот (видео: instagram.com/stories/repyahovakate)

Ранее мы писали, что Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка. Пара ждет малыша, который должен появиться на свет в июне.

Артист женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой в мае 2020-го, а вскоре стало известно, что в семье артиста родится ребенок. Для Кати это будет первенец, а для Виктора - четвертый ребенок. Его старшему сыну Александру уже 37 лет, дочке Кристине - 30, а сын Павел умер в августе 2020-го после борьбы с саркомой. Парню был 21 год.

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