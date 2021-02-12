ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як вагітний ходжу: Віктор Павлік поскаржився на зайву вагу

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 12:45
Як вагітний ходжу: Віктор Павлік поскаржився на зайву вагу Віктор Павлік (фото: facebook.com/vpavlik100)
Автор: Світлана Мащенко

Віктор Павлік поскаржився, що додав у вазі, коли приміряв ексклюзивну вишиванку в присутності дружини.

Кадри з примірочної показала в Instagram молода дружина артиста Катерина Репяхова.

Музикант приміряв нову вишиванку в ательє, яку йому шиють на замовлення.

"На примірці вишиванки. Хто не в курсі, ми в Івано-Франківську шиємо фемілі лук для трьох", - підписала відео Репяхова.

Павлік покрутився у вбранні, зазначивши, що в області талії звужувати нічого не потрібно.

"А тут впритул - вже не дам, - каже 55-річний артист, показуючи на округлі форми. - Живіт відразу лізе. Дивись, як вагітний ходжу".

Коли дружина за кадром натякнула, що можна було б сходити в тренажерний зал, народний артист відмахнувся: "Та які тренажерки в цьому віці".

Віктор Павлік поскаржився на вагітний живіт (відео: instagram.com/stories/repyahovakate)

Раніше ми писали, що Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини. Пара чекає малюка, який повинен з'явитися на світ в червні.

Артист одружився на своїй концертній директорці Катерині Репяховій у травні 2020-го, а незабаром стало відомо, що в родині артиста народиться дитина. Для Каті це буде первісток, а для Віктора - четверта дитина. Його старшому синові Олександру вже 37 років, доньці Христині - 30, а син Павло помер у серпні 2020-го, після боротьби з саркомою. Хлопцеві був 21 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Виктор Павлик
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Весни в Україні нормальної не буде, а тепло прийде тільки в травні: новий прогноз
Весни в Україні нормальної не буде, а тепло прийде тільки в травні: новий прогноз