Як вагітний ходжу: Віктор Павлік поскаржився на зайву вагу
Віктор Павлік поскаржився, що додав у вазі, коли приміряв ексклюзивну вишиванку в присутності дружини.
Кадри з примірочної показала в Instagram молода дружина артиста Катерина Репяхова.
Музикант приміряв нову вишиванку в ательє, яку йому шиють на замовлення.
"На примірці вишиванки. Хто не в курсі, ми в Івано-Франківську шиємо фемілі лук для трьох", - підписала відео Репяхова.
Павлік покрутився у вбранні, зазначивши, що в області талії звужувати нічого не потрібно.
"А тут впритул - вже не дам, - каже 55-річний артист, показуючи на округлі форми. - Живіт відразу лізе. Дивись, як вагітний ходжу".
Коли дружина за кадром натякнула, що можна було б сходити в тренажерний зал, народний артист відмахнувся: "Та які тренажерки в цьому віці".
Віктор Павлік поскаржився на вагітний живіт (відео: instagram.com/stories/repyahovakate)
Раніше ми писали, що Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини. Пара чекає малюка, який повинен з'явитися на світ в червні.
Артист одружився на своїй концертній директорці Катерині Репяховій у травні 2020-го, а незабаром стало відомо, що в родині артиста народиться дитина. Для Каті це буде первісток, а для Віктора - четверта дитина. Його старшому синові Олександру вже 37 років, доньці Христині - 30, а син Павло помер у серпні 2020-го, після боротьби з саркомою. Хлопцеві був 21 рік.