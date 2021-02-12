Як вагітний ходжу: Віктор Павлік поскаржився на зайву вагу

Віктор Павлік поскаржився, що додав у вазі, коли приміряв ексклюзивну вишиванку в присутності дружини.

Кадри з примірочної показала в Instagram молода дружина артиста Катерина Репяхова.

Музикант приміряв нову вишиванку в ательє, яку йому шиють на замовлення.

"На примірці вишиванки. Хто не в курсі, ми в Івано-Франківську шиємо фемілі лук для трьох", - підписала відео Репяхова.

Павлік покрутився у вбранні, зазначивши, що в області талії звужувати нічого не потрібно.

"А тут впритул - вже не дам, - каже 55-річний артист, показуючи на округлі форми. - Живіт відразу лізе. Дивись, як вагітний ходжу".

Коли дружина за кадром натякнула, що можна було б сходити в тренажерний зал, народний артист відмахнувся: "Та які тренажерки в цьому віці".

Віктор Павлік поскаржився на вагітний живіт (відео: instagram.com/stories/repyahovakate)