Она безутешна: королева Елизавета II потеряла любимого питомца
Елизавета II очень опечалена. Британская королева незадолго до Рождества потеряла любимую собаку. Ее любимец Вулкан умер. Ему было 13 лет и он пользовался особой любовью у британской королевы. Причина смерти животного пока не сообщается.
Как сообщает таблоид Daily Mail, пес скончался в Виндзорском замке, где сейчас проживают на самоизоляции Елизавета и ее муж принц Филипп.
Отметим, что Вулкана взяли во дворец в 2007 году, с тех пор он был постоянным компаньоном для Ее Высочества. От стаи собак, которые жили при дворе, остался только один пес по кличке Кэнди.
Британская королева с собаками (фото: ru.hellomagazine.com)
Елизавета II - любительница собак. Первый корги был подарен тогда еще принцессе в 1944 году отцом. Большая часть питомцев, которые в дальнейшем жили во дворце, - потомки этой собаки. При дворе Елизаветы II жили в общей сложности больше 30 корги.
В какой-то момент королева вывела новую породу - дорги. Это произошло после того, как одна из ее корги закрутила роман с таксой Пипкин принцессы Маргарет. Так родились собаки по кличке Вулкан и Кэнди.
Кстати, собакам королевы было позволено все. Они могли присутствовать на официальных встречах и приемах.
Как мы писали ранее, Елизавета II отказывается от традиционного празднования Рождества.
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