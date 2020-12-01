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Королеву Елизавету II нагло "обчистили" во дворце: сумма похищенного впечатляет

Новина українською → Вторник 01 декабря 2020 15:52
Королеву Елизавету II нагло "обчистили" во дворце: сумма похищенного впечатляет Королева Елизавета II лишилась части имущества (фото: facebook.com.TheBritishMonarchy)
Автор: Людмила Жукова

37-летний буфетчик обокрал британскую королеву

Королеву Елизавету II нагло обокрал сотрудник, работающий в ее доме. Вором оказался 37-летний буфетчик Адамо Канто. Злоумышленник воспользовался оказанным доверием, крал вещи из дворца и продавал их. Всего он обчистил семью на 100 тысяч фунтов.

Как сообщает BBC, Канто признался, что вынес из Букингемского дворца восемь десятков вещей общей стоимостью сто тысяч фунтов стерлингов. В частности, ценные медали и семейные фотографии с автографами.

Половину украденного слуга "толкал" на аукционах в сети. Там и увидели вещи представители дворца и забили тревогу.

Большинство вещей Канто украл во время весеннего карантина, когда в королевском дворце почти никого не было. Сейчас это дело рассматривает суд.

Кстати, похищенными оказались фотографии членов семьи королевы — принцев Уильяма и Гарри, а также супруги Уильяма Кейт Миддлтон.

Позарился вор и на вещи придворных. Вломившись в их комнаты, он присвоил ценную медаль, которая принадлежала Главному Эконому Букингемского дворца — вице-адмиралу Джонстону-Берту.

Сейчас наглеца выпустили под залог, но ему угрожает срок за решеткой.

Ранее мы писали также, что Меган Маркл и принц Гарри обставили королеву Елизавету II в вопросе с элитной недвижимостью.

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