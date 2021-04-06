Благовещение 2021: самые строгие запреты этого праздника
Благовещение Пресвятой Богородицы в Украине один из самых важных христианских праздников. В 2021 году он будет отмечаться в среду, 7 апреля.
О том, что категорически нельзя делать в этот праздник - читайте ниже в нашем материале.
Благовещение Пресвятой Богородицы – день почитания памяти о том, как Архангел Гавриил явился Деве Марии в Назарет и сообщил радостную весть, что ей предстоит зачать и родить младенца от Духа Святого. Этот ребенок станет Сыном Бога и Спасителем человечества.
Благовещение входит в число двунадесятых праздников и имеет свою фиксированную дату, она не смещается ежегодно и православные восточного обряда отмечают этот праздник 7 апреля. В католической церкви Благовещение отмечается 25 марта.
Главные запреты на Благовещение
Самым большим табу этого дня является какая-либо работа. Особенно запрещается шить, плести и вязать. Также ни в коем случае нельзя:
- Перекапывать огород и начинать посев.
- Одалживать деньги или что-то давать из дома, даже соль.
- Посещать парикмахерскую, стричь или красить волосы.
- Выходить замуж и вступать в половые отношения, даже между супругами, чтобы не вызвать болезни, плохой урожай и бесплодие.
- Кушать яйца, мясные и молочные продукты, так как продолжается пост.
- Уезжать из дома: нужно постараться отсрочить поездку хотя бы на один день.
- Отправляться на рыбалку или охоту: во время православного праздника убивать невинных божьих тварей нельзя.
- Ругаться с близкими людьми, иначе в ссорах и обидах можно весь год провести.
Кстати, молодые девушки в этот день гадали на ближайшее будущее. Они искали на земле веточку, загадывали желание и клали ее под подушку. Если с утра веточка была сломанной значит, желание должно сбыться, а если целой, то нет.
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