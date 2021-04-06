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Благовещение 2021: самые строгие запреты этого праздника

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 19:10
Благовещение 2021: самые строгие запреты этого праздника Коллаж РБК-Украина: какие главные запреты на Благовещение
Автор: Lite

Благовещение Пресвятой Богородицы в Украине один из самых важных христианских праздников. В 2021 году он будет отмечаться в среду, 7 апреля.

О том, что категорически нельзя делать в этот праздник - читайте ниже в нашем материале.

Благовещение Пресвятой Богородицы – день почитания памяти о том, как Архангел Гавриил явился Деве Марии в Назарет и сообщил радостную весть, что ей предстоит зачать и родить младенца от Духа Святого. Этот ребенок станет Сыном Бога и Спасителем человечества.

Благовещение входит в число двунадесятых праздников и имеет свою фиксированную дату, она не смещается ежегодно и православные восточного обряда отмечают этот праздник 7 апреля. В католической церкви Благовещение отмечается 25 марта.

Главные запреты на Благовещение

Самым большим табу этого дня является какая-либо работа. Особенно запрещается шить, плести и вязать. Также ни в коем случае нельзя:

  • Перекапывать огород и начинать посев.
  • Одалживать деньги или что-то давать из дома, даже соль.
  • Посещать парикмахерскую, стричь или красить волосы.
  • Выходить замуж и вступать в половые отношения, даже между супругами, чтобы не вызвать болезни, плохой урожай и бесплодие.
  • Кушать яйца, мясные и молочные продукты, так как продолжается пост.
  • Уезжать из дома: нужно постараться отсрочить поездку хотя бы на один день.
  • Отправляться на рыбалку или охоту: во время православного праздника убивать невинных божьих тварей нельзя.
  • Ругаться с близкими людьми, иначе в ссорах и обидах можно весь год провести.

Кстати, молодые девушки в этот день гадали на ближайшее будущее. Они искали на земле веточку, загадывали желание и клали ее под подушку. Если с утра веточка была сломанной значит, желание должно сбыться, а если целой, то нет.

Читайте также, самые важные традиции и запреты большого праздника Благовещения.

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