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Благовіщення 2021: найсуворіші заборони цього свята

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 19:10
Благовіщення 2021: найсуворіші заборони цього свята Колаж РБК-Україна: які головні заборони на Благовіщення
Автор: Lite

Благовіщення Пресвятої Богородиці в Україні одне з найважливіших християнських свят. У 2021 році воно буде відзначатися в середу, 7 квітня.

Про те, що категорично не можна робити в це свято - читайте нижче в нашому матеріалі.

Благовіщення Пресвятої Богородиці – день вшанування пам'яті про те, як Архангел Гавриїл з'явився Діві Марії в Назарет і повідомив радісну звістку, що їй належить зачати і народити немовля від Духа Святого. Ця дитина стане Сином божим і Спасителем людства.

Благовіщення входить до числа дванадесятих свят має свою фіксовану дату, вона не зміщується щорічно і православні східного обряду святкують це свято 7 квітня. В католицькій церкві Благовіщення відзначається 25 березня.

Головні заборони на Благовіщення

Найбільшим табу цього дня є яка-небудь робота. Особливо забороняється шити, плести й в'язати. Також ні в якому разі не можна:

  • Перекопувати город і починати сівбу.
  • Позичати гроші або щось давати з дому, навіть сіль.
  • Відвідувати перукарню, стригти або фарбувати волосся.
  • Виходити заміж і вступати в статеві стосунки, навіть між подружжям, щоб не викликати хвороби, поганий врожай і безпліддя.
  • Їсти яйця, м'ясні і молочні продукти, бо триває піст.
  • Виїжджати з дому: потрібно постаратися відкласти поїздку хоча б на один день.
  • Вирушати на риболовлю чи полювання: під час православного свята вбивати невинних божих створінь не можна.
  • Сваритися з близькими людьми, інакше в сварках і образах можна провести весь рік.

До речі, молоді дівчата в цей день ворожили на найближче майбутнє. Вони шукали на землі гілочку, загадували бажання і клали її під подушку. Якщо з ранку гілочка була зламаною значить, бажання повинно збутися, а якщо цілою, то ні.

Читайте також, самі важливі традиції і заборони великого свята Благовіщення.

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