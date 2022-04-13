"Больше никакой Маши и Фиксиков": Анатолич призвал украинцев отказаться от российского контента

Об этом шоумен написал на своей Facebook-странице.

Анатолич отметил, что конечно же многие дети смотрят российские мультфильмы, но все должно измениться.

"Вы должны это знать и понимать. Не показывайте своим детям русский контент, который всегда был очень популярен в Украине. И сейчас все еще я могу услышать эти знакомые нотки, в планшетах украинские родителей, которые показывают видео своим малышам. Мои дети также знают, кто такие фиксики и кто такие Маша и медведь. Каюсь", - написал он.

По его словам, он учит своих детей понимать, почему сейчас важно не смотреть продукцию страны-агрессора.

"Но сейчас они знают, что монетизация и прибыль от этих персонажей направляется в РФ. И должны помнить, что пока мы смотрим медведя, машу и паравозики с животными, паравозики с тяжелой артиллерией двигаются в сторону украинской границы", - резюмировал ведущий.

Анатолий Анатолич призвал отказаться от российского контента (фото: facebook.com/anatolij.anatolich)

В комментариях пользователи поделились мнением, что они об этом думают.

Проблема в тому, що аналогічного україномовного контенту просто немає! Син з задоволенням дивився Бабая, чудовий Лис Микита, і ще про Котигорошка мультик є. Далі що? Де взяти якісний продукт? Де екранізовані казки, де пізнавальні мультики? Чому в росії це вигідно, а а Україні ні?

Хіба ютюб не відключив монетизацію для рашки?

Мої діти с задоволенням дивляться Фіксіків українською мовою.

Дайте альтернативу такої ж якості!!! Її немає.

Напомним, что ведущий сейчас с семьей находится во Франции. Туда он выехал вместе со своими родными.