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Не бойтесь рисковать: для этих знаков Зодиака понедельник будет успешным

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 07:05
Не бойтесь рисковать: для этих знаков Зодиака понедельник будет успешным Коллаж РБК-Украина: гороскоп на 3 мая 2021
Автор: Lite

Гороскоп на понедельник, 3 мая, для некоторых знаков Зодиака сулит в этот день важные достижения. При этом для кого-то день обещает стать очень удачным.

Известный астролог Павел Глоба рассказал, кто сегодня может реализовать все, что запланировал, а кому нужно расслабиться и уделить время приятным делам. Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

Сегодня Овнов ждет приятный сюрприз. Если вы примите молниеносное решение, то оно окажется правильным. В этот день можно рисковать и необходимо прислушаться к своей интуиции.

Лев

Львы 3 мая могут реализовать все, что запланировали. Но нужно помнить, что первую половину дня необходимо посвятить своим родственникам и близким.

Весы

Представители этого знака Зодиака могут сегодня позволить себе расслабиться и уделить время приятным для себя делам. При этом не нужно заставлять себя делать то, что вам совсем не по душе.

Скорпион

Звезды советуют раскрыться своей судьбе. Правильное направление вам подскажет ваш внутренний голос. В скором времени в вашей жизни произойдут значительные изменения.

Водолей

Водолеям необходимо сегодня подумать о том, чтобы заняться спортом. Только так вы сможете позаботиться о своем здоровье и достичь желаемого результата для своей фигуры.

Напомним, гороскоп на май для Рыб подскажет, что изменится в сфере карьеры, любви и финансов в конце весны.

Ранее астрологи рассказали, что Стрельцам в конце весны будет не до отдыха.

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